One Piece: un animatore promette un episodio di alta qualità in produzione

L’arco di Wano di One Piece ha lasciato tutti i fan a bocca aperta in quanto in termini di qualità, non avevano mai visto episodi così spettacolari. E molti fan dopo la fine di questo arco credevano che la serie anime di One Piece avesse raggiunto un nuovo apice. Ma Toei con l’inizio dell’arco di Egghead sta cercando di continuare la tendenza offrendo un nuovo stile di animazione per Rufy e il suo equipaggio. In un recente post sui social media, un animatore ha rivelato ai fan che lo staff mira a evolvere ulteriormente il livello qualitativo dell’anime prendendo come riferimento l’episodio 1015.

Infatti Ishitani ha condiviso con il pubblico che gli ci vuole una grande quantità di energia per realizzare un episodio di un’animazione. Infatti ammette anche che aveva esaurito le energie una volta lavorando all’episodio 1015. Ma rassicura i fan dicendo che stanno lavorando duramente per realizzare un altro nuovo episodio. Il messaggio si chiude con un grande ringraziamento a tutti i fan che non fanno che supportare la serie anime.

L’episodio 1015 di One Piece di cui parla l’animatore si intitola “Rufy Cappello di Paglia – L’uomo che diventerà il Re dei pirati“. La puntata dell’anime ha visto una sequenza flashback che utilizzava una nuova ed elegante animazione. Questa infatti era diventata una delle preferite dai fan dei Pirati di Cappello di Paglia. In un recente post sui social media, Megumi Ishitani ha informato i fan che la troupe mira a realizzare un prossimo episodio della stessa qualità.

Al momento l’Arco di Egghead vedrà Rufy e il suo equipaggio faccia a faccia con Vegapunk, lo scienziato più intelligente della serie con tantissimi segreti che rivelerà man mano. Collaborando con il Governo Mondiale e i Cinque Astri di Saggezza per rafforzare il Governo Mondiale, Vegapunk conosce tante cose, tra cui le origini dei Frutti del Diavolo e del loro vero potere. La trama di One Piece si svilupperà sempre di più sullo scienziato e chiaramente Rufy e il suo equipaggio si ritroveranno a imbattersi in vecchi nemici che mostreranno alcuni potenziamenti dalla loro ultima apparizione.

Fonte – Comicbook