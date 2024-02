Da decenni, Junji Ito ha intessuto alcune delle storie di manga più inquietanti. Mentre le sue narrativa spettrale esplorano spesso territori inesplorati con nuovi personaggi sulle loro pagine, ci sono alcune figure che riappaiono di tanto in tanto. Tra queste c’è Tomie, un personaggio famigerato per tormentare anime innocenti, pronta a fare un ritorno spaventoso una volta ancora nel 2024 sotto la penna del maestro dell’orrore. Considerando l’oscura eredità che Tomie ha lasciato dietro di sé, cresce l’attesa per la sinistra direzione che Ito potrebbe imprimere al suo personaggio in futuro.

Tomie non è solo uno dei personaggi più iconici di Junji Ito, ma anche uno dei suoi primi esperimenti nel genere horror. Debuttando nel 1987, questa succube soprannaturale ha intrappolato innumerevoli uomini con il suo fascino ultraterreno nel corso dei decenni. Oltre alle sue numerose apparizioni nel manga, Tomie è anche approdata sul piccolo schermo attraverso adattamenti anime come Junji Ito Collection e Junji Ito’s Maniac: Japanese Tales of The Macabre. Inoltre, la tentatrice spettrale è stata immortalata in adattamenti live-action, apparendo in una serie televisiva giapponese e in ben nove film a lungometraggio.

Junji Itou will publishing a new chapter of "Tomie", titled "Tomie Control", in the upcoming Nemuki+ issue 5/2024 out April, 12. pic.twitter.com/YwtYILMop1 — Manga Mogura RE (Manga & Anime News) (@MangaMoguraRE) February 9, 2024

Il ritorno di Tomie è imminente Il prossimo aprile vedrà il ritorno della succube soprannaturale nelle pagine della pubblicazione manga Nemuki+, grazie alla penna di Junji Ito. Intitolato “Tomie Control”, il contenuto esatto di questa nuova storia rimane avvolto nel mistero. Nonostante decenni di attività nel campo del manga, Ito non mostra segni di rallentamento.

Per quanto riguarda il futuro di Junji Ito, gli appassionati di anime attendono ansiosamente l’arrivo di Uzumaki su Adult Swim. L’adattamento altamente atteso è stato ritardato, e nonostante una data di uscita non sia stata ancora annunciata, i fan dell’horror attendono con trepidazione la serie che potrebbe catturare perfettamente lo stile artistico di Ito.

Fonte Comic Book