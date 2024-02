Mermaid Melody: Star Comics annuncia il box speciale della serie

Mermaid Melody è una delle serie shojo più iconiche degli anni 2000 che ha segnato l’infanzia di tantissimi appassionati dell’epoca. Infatti i fan più sfegatati ricorderanno che le principesse sirene di Pink Hanamori e Michiko Yokote hanno infatti goduto di una straordinaria popolarità negli anni Duemila rimanendo impresse nei cuori della gente. Chiaramente nel caso dell’Italia la serie animata e la sua iconica colonna sonora hanno permesso alla serie di spopolare.

Tutti gli appassionati di Mermaid Melody saranno felici di scoprire che dopo vent’anni dall’uscita del manga in Giappone, il manga tornerà in una nuova edizione. Star Comics infatti ha annunciato una raccolta di tre corposi volumi, il primo dei quali sarà disponibile dal 13 febbraio in tutte le fumetterie italiane e online al prezzo di 9,00€.

Sarà anche disponibile in anteprima un box speciale completo, caratterizzato da un vero e proprio scrigno contenente l’intera serie. Il box sarà acquistabile in fumetteria, libreria e store online dal 6 febbraio al prezzo di 35€. Per quanto riguarda l’edizione normale è possibile aggiungere alla lista dei desideri il primo volume dal sito di Star Comics cliccando qui. In alternativa è possibile preordinarlo su amazon. Il box speciale invece è preordinabile rispettivamente sui rispettivi link di Star Comics e amazon.

Il manga scritto da Michiko Yokote e disegnato da Pink Hanamori narra le vicende di ragazze dotate di poteri magici che lottano contro il male. Il potere delle principesse sirene è quello della musica e attraverso il loro prodigioso canto riescono ad opporsi agli avversari che minacciano i loro amici e la pace dei regni sottomarini. Mermaid Melody è anche famoso per le vicende amorose delle protagoniste in cerca di un amore vero. Pink Hanamori illustra il manga con un tratto perfettamente rappresentativo del manga giapponese per ragazze.

Le vicende di Mermaid Melody ruotano attorno a due ragazze, Nikora e Lucia, che gestiscono un bagno pubblico. In realtà non sono semplici ragazze, ma due splendide sirene. Lucia nel suo mondo è una principessa che ha come compito quello di salvare i sette mari da una terribile minaccia, ma nel mentre non può fare a meno di rimanere affascinata dal bel Kaito.