Dragon Ball: il mangaka di Undead Unluck ridisegna la cover 21

Il Dragon Ball Super Gallery Project è un progetto che vuole celebrare i 40 anni di Dragon Ball dal debutto ufficiale su Weekly Shonen Jump. Questo ha permesso a tantissimi mangaka famosi in tutto il mondo di celebrare questo evento ridisegnando a scelta una delle cover di Dragon Ball. Abbiamo già avuto modo di vedere il contributo di mangaka che hanno disegnato Naruto, Bleach, Chainsaw Man, Demon Slayer, Spy x Family e Le bizzarre avventure di JoJo. Adesso il mangaka che si è unito alla festa è Yoshifumi Tozuka, noto per aver scritto e disegnato Undead Unluck.

Il mangaka di Undead Unluck, Yoshifumi Tozuka, ha condiviso la sua interpretazione del volume 21 di Dragon Ball. Come si può vedere di seguito, ci sono Gohan, Crilin e Bulma. I tre personaggi riportato i fan indietro nel tempo, dato che si trovano sul pianeta Namek durante l’arco di Freezer. I tre erano impegnati a trovare le Sfere del Drago per resuscitare i loro amici deceduti nella lotta contro Vegeta e Nappa. Ma durante la loro ricerca hanno incontrato personaggi terribili.

DRAGON BALL Volume 21 by Yoshifumi Tozuka (Undead Unluck). This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/mCKo9fqd0V — Shonen Jump News (@WSJ_manga) January 30, 2024

Nel 2024, i fan non avranno modo di vedere sul piccolo schermo gli eventi di Super ma ci sarà un nuovo progetto anime originale. Si tratta di Daima, attualmente in lavorazione il cui debutto è previsto per l’autunno di quest’anno. Goku e tutti i Guerrieri Z torneranno in azione ma saranno trasformati in bambini a causa di una terrificante cospirazione. Sebbene la premessa abbia portato molti fan degli anime a pensare a Dragon Ball GT, questa nuova serie sarà canonica. Infatti sarà ambientata dopo la morte di Kid Buu ma prima che Beerus e Whis sbarcassero sul Pianeta Terra.

Per quanto riguarda Undead Unluck, il manga è tutt’ora in corso e lo stesso vale per l’adattamento anime. Questo infatti ha debuttato quest’anno e ha subito riscosso un importante sostegno dal pubblico. Gli eventi della serie shonen in questione ruotano attorno alla protagonista Fuuko, una ragazza che ha l’abilità di portare sfortuna a chiunque la tocchi. Convinta di non poter trovare la felicità nel mondo e decisa a togliersi la vita. Ma un misterioso uomo che si fa chiamare Undead, apparentemente immortale, la salva. Dopo aver scoperto dell’abilità di Fuuko, Undead decide di seguirla e proteggerla finché non attirerà su di sé una tale sfortuna che lei riuscirà ad ucciderlo e porre fine alla sua lunga vita.

