Black Clover; l’autore rivisita il film anime con un nuovo sketch

Black Clover sta procedendo lentamente con gli aggiornamenti in questi giorni, ma di certo non deve essere un’opera di secondo ordine. Lo scrittore Yuki Tabata sta lavorando duramente sul manga, e tutti gli occhi sono puntati sul fato del ritorno della serie animata. L’anno scorso, gli appassionati di anime hanno assaporato ciò che sta per arrivare con l’uscita del primo film della serie. Ora, Tabata riflette sul successo del film con un poster inedito, proveniente direttamente dalla sua collezione personale.

Il tributo è stato pubblicato questa settimana in Giappone, in concomitanza con l’uscita dell’ultimo volume di Black Clover. Come sempre, il nuovo volume è ricco di chicche di Tabata, inclusi schizzi e illustrazioni inedite. È proprio qui che i fan hanno notato una nuova illustrazione tratta dall’ultimo film della serie, che mette al centro del palco tutti i nostri personaggi preferiti.

È evidente che Tabata era altrettanto entusiasta del lancio del film di Black Clover quanto i fan. Dopotutto, il film segnava il ritorno di Asta sullo schermo. Black Clover ha messo in pausa l’anime televisivo nel marzo 2021, costringendo i fan ad attendere pazientemente dietro le quinte. Non ci sono ancora notizie ufficiali sul ritorno dell’anime di Black Clover, ma ciò non significa la fine del racconto di Tabata. Dopotutto, il manga è ancora in corso, anche se il suo programma di pubblicazione è cambiato di recente.

Invece di Weekly Shonen Jump, Black Clover ha trasferito la sua sede su Jump GIGA. La rivista ha concesso a Tabata più tempo per lavorare mentre trascorre del tempo con la sua famiglia. Il cambiamento significa che Black Clover rilascerà quattro nuovi capitoli all’anno, ma saranno episodi più lunghi. A dicembre, il manga ha presentato il suo primo capitolo su Jump GIGA, accompagnato da una pagina a colori. Quindi, se non hai ancora avuto l’occasione di leggere Black Clover, questo è il momento giusto!