Tra le uscite J-POP Manga del 24 gennaio 2024 troviamo Noyu Girl, una serie in tre volumi frutto del genio di Haro Aso (Alice in Borderland e Zombie 100) disponibile completa all’interno di un elegante cofanetto da collezione.

Arriva sugli scaffali La Nave di Teseo 8, penultimo capitolo del thriller ricco di colpi di scena e salti nel tempo scritto e disegnato da Toshiya Higashimoto. La risoluzione del caso è vicina, chi sarà il misterioso killer della strage della scuola elementare Otousu e a quale presente condurranno le numerose variazioni della linea temporale?

Continuano DanDaDan 10, Lei e il suo cane da guardia 3 e The War of Greedy Witches 4.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 24 gennaio 2024.

Le uscite J-POP Manga del 24 gennaio 2024

Noyu Girl BOX (Vol. 1-3)

di Haro Aso

22,50€

Una “noyu” è una sorgente termale naturale che sgorga in luoghi selvaggi, non ancora visitati dal turismo di massa. Nessuno al mondo ama le noyu più di Hibari Otaka, una ragazza che ha fatto della ricerca di queste sorgenti una vera e propria ragione di vita e che è disposta a scalare montagne, arrampicarsi su pareti di ghiaccio o gettarsi nelle profondità di grotte misteriose, pur di crogiolarsi nelle terme naturali più pittoresche di tutto il Giappone!

Le terme selvagge, ovvero sorgenti termali che si trovano spontaneamente in natura e non sono in alcun modo collegate ad attività commerciali. Hibari Otaka è una vera appassionata di questi luoghi e non esiste montagna troppo alta, foresta troppo fitta, o mare troppo profondo capace di tenerla lontana da questi luoghi magici, sospesi in una realtà che trascende il tempo e lo spazio!

DanDaDan 10

di Yukinobu Tatsu

6,50€

Momo porta la prima volta a scuola la ragazza-kaiju Bamora e, per non arrivare in ritardo, decide di passare per una zona in rovina dove si imbattono nella Kuchisake-onna… Le due ragazze in un primo momento sembrano cavarsela, ma lo spirito maligno è ancora sulle loro tracce, perciò Seiko ordina a entrambe di non lasciare per nessun morivo la loro stanza dopo le dieci di sera. Momo crede che sarà un gioco da ragazzi, eppure quando lo spirito maligno usa i suoi sentimenti per indurla a uscire, lei sembra cascarci… E chi saranno questi nuovi alieni che attaccano Okarun e gli altri mentre tornano a casa da scuola?

Lei e il suo cane da guardia 3

di Hatsuharu

6,50€

Questa è la storia della nipote di un boss della yakuza, Isaku, e del wakagashira Keiya che, allo scopo di proteggerla, mente sulla propria età per iscriversi illecitamente nella sua stessa scuola. Finita la rinkai gakko, arrivano le vacanze. I nostri protagonisti si immergono nella piscina di casa, vanno insieme al matsuri estivo, e non solo…

La nave di Teseo 8

di Toshiya Higashimoto

7,50€

Quando Shin riprende i sensi, dopo essere stato ferito dal vero colpevole, si rende conto di essere tornato nel villaggio di Otouso del 1989. Riunitosi a Bungo Sano, il ragazzo cerca in ogni modo di impedire che si verifichi la strage durante la festa con pernottamento…

The War of the Greedy Witches 4

di Homura Kawamoto e Makoto Shiozuka

6,90€

Lo scontro fra Cleopatra e Himiko sta per concludersi! La tembile magia della regina d’Egitto sembra aver messo alle strette la sua avversaria che però pare celare ancora il suo vero potenziale, rispondendo con una tecninca in grado di confondere non solo la sua avversaria, ma l’intera arena! A seguire, Mata Hari e Mary Read sono pronte a darsi battaglia nel quarto scontro del Walpurgis!

