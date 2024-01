Mashle: la seconda stagione sorprende tutti con un’animazione incredibile

Mashle: Magic and Muscles è tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione della serie anime, come parte del programma dell’inverno 2024. E il nuovo episodio della serie ha impressionato i fan con un livello di animazione di rara fattura. Con l’esame del Visionario Divino che si avvicina rapidamente nella nuova stagione della serie anime, Mash Burnedead e il resto dei personaggi decidono di trascorrere nel nuovo episodio un po’ di tempo libero. Ma come ha dimostrato l’episodio, ci sono ancora alcuni combattimenti da guardare che non coinvolgono direttamente Mash.

Il terzo episodio della seconda stagione di Mashle: Magic and Muscles ha introdotto il primo sguardo al vero potere di Rayne Ames come Divino Visionario. In particolar modo ha rivelato il vero potere dietro qualcuno con tre segni sul viso. Affrontando Margarette Macaron, incline alla musica, Rayne ha mostrato solo un po’ del suo potere racchiuso all’interno della sua bacchetta per evocare Sword Cane. E questo potere anticipa una serie di altri combattimenti che potremmo vedere negli episodi a venire di questa seconda stagione.

La seconda stagione dell’adattamento anime di A-1 Pictures sta affrontando l’arco dell’esame del Divino Visionario dal manga di Hajime Komoto. E questo è stato solo il primo dei grandi duelli che si vedranno prima del vero esame. Rayne continuerà a svolgere un ruolo importante, e la sua introduzione lascia immaginare a confronti tra bacchette di portata più ampia che l’anime mostrerà.

Gli eventi di Mashle sono ambientati in un mondo dove la magia è alla base della vita quotidiana. Infatti viene usata casualmente da tutti, o quasi. In una foresta profonda e oscura c’è un ragazzo che conduce una vita tranquilla con suo padre. Il suo nome è Mash Burnedead e ha un non è in grado di usare la magia. Tutto ciò che vuole però è vivere una vita tranquilla, ma all’improvviso una minaccia mette in pericolo la sua vita e quella di suo padre. Così decide di iscriversi alla Scuola di Magia. Il suo obiettivo è diventare un “Visionario Divino”, l’élite dell’élite. Attraverso i suoi muscoli e il suo fisico resistente, cercherà di nascondere la sua totale incapacità di utilizzare la magia.

