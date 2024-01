Il manga di Dragon Ball Super sta finalmente esplorando la storia dei Combattenti Z oltre gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero. Con Cell Max e l’Esercito del Fiocco Rosso sconfitti, la domanda su cosa accadrà a personaggi come Gohan Beast e Piccolo Orange rimane in sospeso. Mentre Goku e Vegeta continuano il loro allenamento con Broly per prepararsi a un rematch con Freezer, sembra che Son non riesca a sfuggire a una delle più grandi sconfitte della sua carriera di combattente.

Avviso. Se non hai ancora letto l’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super, Capitolo 101, potresti voler evitare, poiché entreremo in territorio spoiler.

Anche se Dragon Ball Super: Super Hero si è concentrato principalmente su Gohan, Piccolo e Pan, ha comunque dedicato del tempo anche a Goku e Vegeta che si allenavano sul pianeta di Beerus. Mentre la coppia di Saiyan si allenava con il leggendario Super Saiyan Broly, si sono anche scontrati in un incontro sorprendente.

Mentre il Principe dei Saiyan cercava di combattere in uno stile simile a Jiren dell’Universo 11, Vegeta è riuscito a battere Goku uno contro uno per la prima volta nella sua carriera. Grazie a questa vittoria inaspettata, Vegeta non permetterà al suo eterno rivale di dimenticare la sua sconfitta così facilmente.

Dragon Ball Super mostra la sconfitta più sorprendente di Goku

Il Capitolo 101 di Dragon Ball Super ci ha regalato un’attesa rivincita tra Vegeta e Broly, mentre quest’ultimo cercava di accedere alla sua forza mantenendo sotto controllo la sua rabbia. Grazie a questo fatto, il principe di tutti i Saiyan è riuscito a manovrare efficacemente il lottatore Saiyan questa volta. Mentre Broly può reggere testa a testa con Gogeta, ha ancora molta strada da fare quando si tratta di controllare la sua rabbia.

Goku e Vegeta vengono informati sui progressi di Gohan con la sua trasformazione Beast, notando che probabilmente non sono riusciti a percepirlo mentre era impegnato nella loro lotta. Non perdendo l’occasione per fare il fenomeno, il Principe Saiyan aggiunge il sale sulla ferita di Goku: “Infatti. Il duello che hai perso contro di me.” Goku dichiara con tristezza che questa sarà probabilmente l’apice della vita di Vegeta, e Son ha probabilmente ragione.

Fonte Comic Book