One Piece: il manga suggerisce la vera età di Jewelry Bonney

L’anime di One Piece ha riportato Jewelry Bonney sul piccolo schermo con il debutto del nuovo arco narrativo. E questo ha scatenato un dibattito piuttosto importante tra i fan legato alla vera età di Bonney. A causare questa situazione ci ha pensato uno spoiler rivelato nel manga durante gli eventi dell’arco di Egghead. Rufy e i Cappelli di Paglia sono tornati sul piccolo schermo con un nuovo arco narrativo e il primo episodio ha sorprendentemente riportato in scena Bonney. Si tratta di una delle 12 supernove nonché uno dei pirati della Peggiore delle Generazioni e viene tratta in salvo da Rufy e dalla sua ciurma da una tomba acquatica. Ma quando l’anime ha ufficialmente mostrato di nuovo Bonney nell’episodio 1090, i fan hanno dato inizio ad un dibattito.

L’episodio 1090 di One Piece ha visto Bonney incontrare Rufy per la prima volta. E il suo ritorno nell’anime è rappresentato da una scena in cui indossa la maglietta dopo che essere sfuggita dalle grinfie del mare. E, come lei, lo stesso fanno Rufy e una parte dei componenti della sua ciurma. Ma questo dettaglio, già presentato chiaramente nel manga, è stato proiettato in avanti dai fan. Infatti, a differenza dell’anime che non è ancora arrivato a quel punto, il manga ha ufficialmente rivelato l’età di Bonney nei capitoli più recenti dell’arco.

L’arco di Egghead di One Piece infatti si è concentrato in diversi capitoli su flashback molto importanti che esplorano il passato di Bartholomew Kuma prima che diventasse un’arma del governo mondiale. E gli ultimi momenti del passato di Kuma legato a quello di Bonney, hanno rivelato che Bonney ha preso il mare quando aveva circa 10 anni. E dato che ha iniziato a viaggiare nello stesso periodo in cui lo ha fatto Rufy, significa che a partire dall’Arco di Egghead, probabilmente ha circa 12 anni dato che Rufy è in viaggio da circa tre anni.

Quindi la scena nell’anime che mette in risalto le sue qualità ha scatenato dibattiti tra i fan per via dell’età rivelata nel manga successivamente. Ma questo episodio era probabilmente in produzione molto prima che l’età di Bonney fosse ufficialmente rivelata nel manga.

