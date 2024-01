Urusei Yatsura è tornato sullo schermo con la seconda stagione del suo reboot dell’anime, svelando quanti episodi comprenderà questa nuova stagione- Il franchise classico di Rumiko Takahashi, Urusei Yatsura, è ritornato nel 2022 con una nuova serie animata reboot, annunciando che questa nuova versione si sarebbe protratta per un periodo considerevole per affrontare la lunga serie manga. Ora che la serie è tornata con nuovi episodi, Urusei Yatsura ha annunciato quanto tempo rimarrà in onda per la seconda metà del reboot anime quest’anno.

La serie reboot di Urusei Yatsura ha annunciato che la seconda stagione della sua corsa sarebbe andata in onda quest’anno, e adesso i nuovi episodi hanno ufficialmente avviato la loro trasmissione come parte della programmazione dell’anime invernale 2024. Ora che è qui, i nuovi elenchi dei supporti fisici per le sue uscite in Blu-ray e DVD in Giappone hanno rivelato che la seconda stagione di Urusei Yatsura durerà 23 episodi, portando la serie a un totale di 46 episodi quando la seconda stagione concluderà la sua trasmissione. Considerando i suoi due corsi consecutivi, terminerà verso la fine di giugno prima della programmazione estiva del 2024.

Urusei Yatsura: le ultime novità sulla seconda stagione

Prodotta da David Production e con uno staff e un cast che tornano dalla prima stagione, Urusei Yatsura Season 2 è ora in streaming con i suoi nuovi episodi esclusivamente su HIDIVE. Elencata come Urusei Yatsura and the Iconic Invader Girl Lum, i nuovi episodi saranno disponibili non appena saranno trasmessi in Giappone. Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questa nuova interpretazione del classico franchise.

Gli eventi della serie mettono al centro una razza aliena nota come gli Oni invade la Terra, e in quell’occasione il cronico sfortunato e inossidabile dongiovanni Ataru Moroboshi viene scelto come rappresentante dell’umanità in un duello per il destino del pianeta! La sua avversaria è Lum, la bellissima principessa degli Oni, e solo grazie al comportamento spregiudicato di Ataru riesce a strappare una vittoria in un pericoloso gioco di tira e molla.

Ataru pensa di aver avuto finalmente una svolta fortunata, ma quando Lum si interessa a lui al di fuori del campo di battaglia, il conflitto lo segue a casa, poiché Lum invade non solo il pianeta Terra, ma anche la vita amorosa di Ataru!

Siete pronti per Urusei Yatsura Season 2?

