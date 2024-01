Urusei Yatsura: svelato il trailer della seconda stagione anime

Urusei Yatsura è in assoluto una delle serie manga e anime di maggior successo nata dalla mente geniale di Rumiko Takahashi. Noto in Italia come Lamù, parliamo di un manga che ha lanciato la carriera di Takahashi. Ha infatti ricevuto un’accoglienza positiva in tutto il mondo da tantissimi fan e critici. Conta infatti oltre 35 milioni di copie in circolazione e si è aggiudicato tantissimi premi come quello Shogakukan per i manga in entrambe le categorie shōnen e shōjo del 1980.

Le avventure di Lamù sono diventate un classico del mondo degli anime da quando la principessa aliena è debuttato alla fine degli anni ’70. Creata dalla “regina dei manga”, la serie è recentemente tornata sul piccolo schermo con una nuova serie di David Production. Alla fine di questo mese, Urusei Yatsura tornerà per la sua seconda stagione e con il presente articolo vogliamo riportare il un nuovo trailer che rivela qualche anticipazione su cosa aspettarsi.

Rumiko Takahashi ha disegnato tantissime storie di successo. Oltre a lavorare sulla storia di Lamù, Takahashi ha anche dato vita a Inuyasha, Ranma 1/2 e tanti altri manga. L’adattamento anime di Urusei Yatsura sarà sviluppato dallo studio di animazione David Production, che i fan degli anime conoscono per Le bizzarre avventure di JoJo, Fire Force e Cells At Work.

La seconda stagione di Urusei Yatsura debutterà l’11 gennaio e non manca molto al ritorno di Lamù. Gli eventi ruotano attorno alle disavventure di un gruppo di liceali che vivono nella città di Tomobiki. Un giorno un’astronave carica di Oni arriva dallo spazio per conquistare la Terra e queste entità offrono agli umani una sola possibilità di salvezza. Se un essere umano riuscirà a toccare le corna di Lamù, ossia la bellissima figlia del re degli Oni, entro dieci giorni il pianeta sarà salvo. La scelta cade su Ataru Moroboshi, un liceale che risulta molto interessato all’offerta di dover “toccare” la bella Lamù. Durante il duello però Lamù lascia tutti a bocca spiccando letteralmente il volo, il che manda a monte qualsiasi tentativo di Ataru di toccarle le corna.

Fonte – Comicbook