One Piece 1090: anticipazione e data di uscita del prossimo episodio

Ci siamo! L’anime di One Piece ha dato il via all’attesissimo Arco di Egghead sul piccolo schermo e tutti i fan saranno curiosi di scoprire o farsi un’idea di quello che accadrà nell’episodio 1090. Infatti in cima abbiamo riportato il promo dell’episodio 1090, che mostrerà a tutti gli appassionati l’introduzione della cosiddetta isola del futuro. L’anime di One Piece ha concluso l’arco di Wano lo scorso anno dopo quattro lunghi anni. I fan hanno chiaramente costantemente visto Rufy lottare contro Kaido. Ma superata questa fase, adesso il protagonista con i suoi compagni di viaggio si avventureranno in uno scenario completamente nuovo. Si tratta infatti della saga finale della serie, tutt’ora in corso nel manga.

Il primo episodio dell’arco di Egghead si è concluso con un strano squalo gigante che attaccava la Sunny. E il promo dell’episodio 1090 addentrerà i pirati protagonisti e i fan sempre di più nel nuovo arco narrativo della serie.

L’episodio 1090 di One Piece si intitola “Una nuova isola! L’Isola del Futuro Egghead” e di seguito ne riportiamo la prima sinossi:

“I Cappelli di Paglia vengono gettati nel mare innevato di fronte a una forza potente! Una nuova ombra si avvicina alla Sunny mentre affonda, una minaccia dopo l’altra incombe. Il luogo in cui si sono arenati Rufy e gli altri offre speranza o disperazione?”

L’episodio 1090 debutterà in Giappone domenica 14 gennaio e sarà trasmesso in streaming su Crunchyroll.

L’arco di Egghead è il primo arco narrativo principale della Saga Finale della manga scritta e disegnata da Eiichiro Oda. L’anime ha introdotto molte novità tra cui una nuova opening eseguita dal ritorno di Hiroshi Kitadani, famoso per aver realizzato la primissima sigla dell’anime. E lo stesso dicasi per una nuova ending eseguita dal ritorno di Maki Otsuki. L’arco di Egghead presenterà nuovi personaggi e quindi nuovi doppiatori. Yohei Tadano sarà il doppiatore di Dr. Vegapunk, Shuhei Sakaguchi darà la sua voce a Shaka, Aya Hirano sarà Lilith, Ryoko Shiraishi doppierà Edison, Tokuyoshi Kawashima interpreterà Pitagora, Kaede Hondo sarà nei panni di Atlas e Mutsumi Tamura doppierà York.

Fonte – Comicbook