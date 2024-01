Tra le uscite J-POP Manga del 10 gennaio 2024 troviamo il Don’t Call it Mystery 4, in cui il geniale Totonou Kuno torna sulla scena del crimine con i suoi inconfondibili capelli ricci e un amore senza pari per il curry. Riuscirà a capire chi è il misterioso assassino che attenta alle vite degli eredi della famiglia Kariatsumari?

E, in concomitanza con l’uscita dell’anime su Netflix, arriva in libreria e fumetteria Dungeon Food 12!

Nuove avventure e altri stravaganti manicaretti attendono il party negli oscuri sotterranei del dungeon.

Continuano Insomniacs After School 8, Kingdom 61, Medalist 5, Mononogatari 7, Skip & Loafer 4, Smile Down the Runway 18 e Super Lovers 14.

Le uscite J-POP Manga del 10 gennaio 2024

Don’t Call it Mystery 4

di Yumi Tamura

6,90€

A Hiroshima, la generazionale lotta di successione della famiglia Kariatsumari giunge a un’inaspettata conclusione. Finalmente viene fatta luce sui responsabili degli “incidenti” del passato e Shioji scopre la verità sul padre. E adesso ha inizio un nuovo arco narrativo.

Dungeon Food 12

di Ryoko Kui

6,90€

Mangiali, se non vuoi essere mangiato! Andando in cerca di avventure in un dungeon, si sa, uno dei maggiori rischi è di finire divorati da un mostro. Per il giovane esploratore Ratos e il suo gruppo di avventurieri, tuttavia, è vero anche il contrario: pipistrelli giganti, mandragore urlanti e perfino troll possono rivelarsi un buon pasto e diventare, addirittura, la base per succulenti piatti gourmet. Il vero problema, però, non è tanto scovare buone ricette quanto sopravvivere alla caccia della materia prima… come Ratos sa bene, trovandosi alla ricerca della sorella, scomparsa nella pancia di un drago.

Insomniacs After School 8

di Makoto Ojiro

6,90€

La notte della giornata dello sport, dopo la corsa disperata di Ganta, per la prima volta Isaki comincia a raccontargli qualcosa di sé alla radio… due decidono di affrontare a testa alta ciò che la vita ha in serbo per loro. E, in una notte di tempesta, da soli nella scuola deserta…

Kingdom 61

di Yasuhisa Hara

6,90€

Qin e Wei hanno stretto un’alleanza, della durata di tre anni, e i loro eserciti uniti sono partiti alla conquista del castello Shenhu. Ad attenderli hanno trovato i quattro generali che governano questo punto strategico di Chu. Per ordine di Wu Feng Ming, il grande generale di Wei, l’esercito alleato punta a sfondare la prima linea affidando l’attacco principale agli intrepidi generali Meng Wu e Teng, orgoglio di Qin. Nel frattempo, nell’armata di Shenhu accade qualcosa di insolito…

Medalist 5

di Tsurumaikada

6,90€

Si alza il sipario sulla gara del blocco Chubu, valida per le qualificazioni ai campionati nazionali novice. Qui, Inori e Tsukasa vogliono sancire la loro partecipazione alla battaglia che si consuma tra le migliori promesse del pattinaggio. Tuttavia, la rivale Hikaru ha deciso di avvalersi del suo diritto, in quanto testa di serie, di saltare il torneo. L’assenza della regina indiscussa accende la fiamma della competizione nei cuori delle ragazzine, spingendole a scommettere il tutto per tutto per aggiudicarsi la medaglia!

Mononogatari 7

di Onigunso

6,50€

La pace è minacciata dal tradimento di uno dei tre grandi tsukumogami: l’Orchestra di corte… oltre che dal ritorno di Karakasa. Comincia la contesa per Botan! Le cose tolgono, le cose proteggono… una storia d’amore e legami tra uomini e oggetti. In questo settimo volume si faranno i conti con il passato.

Skip & Loafer 4

di Misaki Takamatsu

6,50€

È arrivato il momento del festival scolastico, il primo a Tokyo! Mitsumi è sempre piena di entusiasmo e guarda al grande evento con positività, trascinandosi dietro i suoi preziosi amici! Anche se non sono sempre tutti sulla stessa lunghezza d’onda…

Smile down the Runway 18

di Kotoba Inoya

6,50€

Ikuto punta a concludere più vendite di tutti allo showroom collettivo tenuto da Aphro, ma gli sforzi del team Novice non sono bastati per scalare la classifica durante la prima giornata… Così Mii, che ha preso a cuore l’obiettivo del ragazzo, studia una nuova strategia per aiutarlo! E persino Too, deciso a prendersi la rivincita sul brand in cui è cresciuto, è colpito dai risultati di Ikuto. Nel secondo giorno tutto può succedere!

Super Lovers 14

di Miyuki Abe

6,50€

I disastri della gita scolastica sono per ora archiviati e la tranquillità torna in casa Kaido… quando entra in scena Michael, amico d’infanzia di Ren con il viso identico a quello di Haru. I due si conoscono da sette anni, da quando Michael ha recitato nella serie tv scritta da Haruko. Costretto a vivere dai Kaido, si comporta con Ren in maniera possessiva ed egoista, scatenando la gelosia di Haru e una serie di conflitti… che porteranno a una dichiarazione ufficiale?!

RISTAMPE

Initial D 4

La grande avventura di Astro Boy

Goblin Slayer 6 e 12

Il richiamo di Cthulhu – GOU TANABE COLLECTION

La Divina Commedia Box (Vol. 1-3)

Lettere a me stessa

The Climber 1,2,3,5,7,8,9,10

Frieren – Oltre la fine del viaggio 4

Il cane che guarda le stelle – Racconti

Ruggito e altre storie

USCITE DIGITALI

Komi can’t communicate 21 e 22

Alice in Borderland 6

I quattro fratelli Yuzuki 1 e 2