One Piece: una teoria suggerisce l’identità del padre biologico di Bonney

One Piece è in corso da oltre vent’anni e nonostante tutti questi anni, il manga riesce sempre a emozionare i fan. E lo ha fatto ancora una volta all’alba del nuovo anno, dato che il manga ha rivelato un aggiornamento davvero sconvolgente. Ricordiamo che gli ultimi capitoli del manga si sono concentrati molto su Kuma e Jewelry Bonney. La ragazza è riuscita a fiondarsi su uno dei cinque Astri di Saggezza, Jaygarcia Saturn. E la loro recente conversazione ha scatenato una teoria sulla vera identità del padre di Bonney.

Tutto l’aggiornamento arriva dopo la pubblicazione dell’ultimo capitolo di One Piece. Infatti, prima dei flashback, Saturn si trova faccia a faccia con Bonney. Dopo che la ragazza ha appreso il ruolo di Saturn nella vita di Kuma, Bonney è in cerca di vendetta. Naturalmente, i Cinque Astri di Saggezza difficilmente vedono la ragazza come una minaccia.

L’ultimo capitolo di One Piece segue Saturn rivelare di conoscere la madre di Bonney, Ginny. La donna è stata tenuta in ostaggio dal Governo Mondiale in modo che Kuma eseguisse ogni ordine. Naturalmente, Bonney ha subito un periodo di detenzione una volta nata. Anche se prima della sua nascita, Saturn ammette di aver fatto esperimenti chimici su sua madre.

Saturn infatti rivela di aver eseguito un esperimento chimico sulla madre di Bonney, che era l’ottava moglie di un tizio in Terra Santa. È stata quindi costretta a sottoporsi a esperimenti e dare luce a una nuova vita. Ma analizzando la frase di Saturn, ora diversi fan si chiedono se sia lui il padre di Bonney.

Sempre sui social media ci sono altri fan che precisano che dopo aver consultato altri parlanti giapponesi, sono tutti d’accordo sul fatto che con quella frase, Saturn si riferisse a un altro Drago Celeste che prese Ginny in sposa. Poi Saturn la sfruttò semplicemente per eseguire degli esperimenti su di lei.

Secondo il testo giapponese, Saturn non confessa di essere il padre di Bonney, ma è chiaro che qualcuno in Terra Santa sia il padre della ragazza. Potrebbe trattarsi di un altro membro dei Cinque Astri di Saggezza o uno dei loro Sacri Cavalieri. Per ora, sappiamo per certo che Bonney vede Kuma come il suo vero padre e attraverserà l’inferno pur di riuscire a vendicare la sua morte.

