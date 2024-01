Godzilla Minus One è uno dei film migliori del 2023

Godzilla Minus One ha rappresentato uno dei più significativi successi commerciali e critici nel vasto franchise di Godzilla degli ultimi tempi. Quest’ultima produzione della TOHO, parte integrante della celebrazione del 70° anniversario del famoso kaiju, è ora annoverata tra i migliori film del 2023. Nonostante il MonsterVerse abbia contribuito in modo sostanziale al successo globale di Godzilla, Godzilla Minus One ha rapidamente affermato la sua posizione come il film giapponese di maggior successo nella storia del franchise, conquistando le sale cinematografiche di tutto il mondo in pochi mesi.

Il film non ha solo conquistato i cuori dei fan appassionati di Godzilla, ma ha anche ottenuto consensi positivi dalla critica e dal pubblico. Inizialmente Godzilla Minus One ha fatto il suo ingresso con una rara colonna sonora perfetta su Rotten Tomatoes, per poi diventare uno dei film più apprezzati di tutta la serie. L’app Letterboxd ha contribuito a questo successo pubblicando le classifiche dei migliori film del 2023, e Godzilla Minus One ha ottenuto il prestigioso titolo di miglior film d’azione/avventura dell’anno con il punteggio più alto su Letterboxd.

The Letterboxd 2023 Year in Review: https://t.co/Y3jQsOS91u HIGHEST RATED ACTION/ADVENTURE: Godzilla Minus One See the list on Letterboxd: https://t.co/dXqXUx5vpB pic.twitter.com/os2oOPjdl8 — Letterboxd (@letterboxd) January 5, 2024

Ecco la lista completa dei primi 10 film d’azione/avventura valutati dai fan su Letterboxd:

Godzilla Minus One

Guardiani della Galassia Vol. 3 John Wick Capitolo 4 Jigarthanda DoubleX Viduthalai: Parte I Missione: Impossibile – Dead Reckoning: prima parte Sole e cemento Io Capitano Il Regno Animale The Hunger Games: La ballata degli uccelli canori e dei serpenti

Con una valutazione PG-13 per “violenza e azione delle creature”, Godzilla Minus One può ancora essere goduto in alcune sale cinematografiche negli Stati Uniti, ma la sua corsa sta volgendo al termine. Al momento della stesura di questo articolo, non sono stati annunciati dettagli sui supporti domestici o sulle versioni in streaming, ma è prevista l’uscita di una versione rimasterizzata in bianco e nero del film in Giappone alla fine di questo mese. Pertanto, non passerà molto tempo prima che il film sia distribuito a livello internazionale.

Scritto e diretto da Takashi Yamazaki (Stand By Me Doraemon 3, Lupin III: The First) per la Toho, in occasione del 70° anniversario di Godzilla, Godzilla Minus One vanta un cast di artisti di calibro come Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki nei rispettivi ruoli chiave.

Fonte Comic Book