Dragon Ball Daima: il nuovo progetto anime avrà un storia originale

Dragon Ball farà il suo attesissimo ritorno sul piccolo schermo con un nuovissimo progetto anime entro la fine dell’anno. E con il presente articolo vogliamo riportare che il produttore che lavorerà a Dragon Ball Daima ha confermato che i fan vedranno una storia “completamente originale”. L’annuncio di Daima ha rivelato che questo progetto in lavorazione avrebbe fatto parte della celebrazione del 40° anniversario di Dragon Ball. Questo colse davvero di sorpresa i fan dato che la maggior parte si aspettava invece di vedere un adattamento della serie Super. Ma mentre Daima si prepara alla première questo autunno, ci sono ancora tantissime domande su cosa aspettarsi.

Akio Iyoku, presidente di Capsule Corporation Tokyo e produttore esecutivo di Dragon Ball, ha recentemente rilasciato un’intervista con Nikkei. E in questa occasione ha parlato dei piani per espandere il franchise ancora di più in tutto il mondo. Infatti ha precisato che questo nuovo progetto rappresenta il motivo per cui Daima è stato annunciato al Comic Con di New York 2023. Ha poi proseguito dicendo che l’anime sarà una sfida a in quanto presenterà sua storia “completamente originale”.

“Con Dragon Ball Daima, che uscirà nell’autunno 2024, accetteremo la sfida di creare una serie anime con una storia completamente originale.” Sono queste le parole di Iyoku che conferma appunto quanto riportato e non ci sarà nessun adattamento.

Al momento non ci sono dettagli su una potenziale data o finestra di uscita del progetto anime. Akira Toriyama si occuperà della scrittura della storia principale originale e il design dei personaggi sarà affidato a Yoshitaka Yashima e Aya Komaki. Entrambi hanno diretto la serie per Toei Animation. Ci sarà anche Katsuyoshi Nakatsuru, che adatterà i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara supervisionerà e scriverà le sceneggiature. Confermiamo anche che Masako Nozawa tornerà a dare come sempre la voce a Goku.

Gli eventi di Daima vedranno Goku e i suoi amici tornare bambini a causa di una cospirazione. Per risolvere il problema, quindi, partiranno per un nuovo mondo. Avrà inizio una grande avventura con un’azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Poiché Goku deve compensare le sue dimensioni minuscole, tornerà ad usare il suo Bastone Nyoi per combattere.

Fonte – Comicbook