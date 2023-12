Dragon Ball: Toyotaro celebra il capitolo 100 con una nuova illustrazione di Goku Ultra Istinto

Dragon Ball Super ha recentemente rilasciato il capitolo 100 della serie Super e ora è pronto per tornare l’anno prossimo a intrattenere i fan. E poiché il capitolo 100 è un traguardo molto importante, il mangaka Toyotaro, ha realizzato un’illustrazione speciale di Goku Ultra Istinto per festeggiare il capitolo 100. Dragon Ball Super ha ufficialmente concluso l’arco narrativo del manga che ha adattato gli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero. E anche se non c’è al momento nessuna anticipazione concreta su ciò che accadrà in seguito nel manga, abbiamo riportato le parole di Toyotaro che rassicura tutti i fan dicendo che è pronto a proseguire con Dragon Ball Super nel 2024.

Per celebrare l’arrivo del capitolo 100 di Dragon Ball Super sulle pagine della rivista V-Jump di Shueisha e l’uscita di Goku Ultra Istinto come personaggio sbloccabile nel gioco mobile Dragon Ball Legends, Toyotaro ha condiviso un’illustrazione speciale del protagonista. Stiamo parlando di un video velocizzato dove si può vedere il processo di creazione dell’illustrazione di Goku. Il video è visibile in cima al presente articolo.

Toyotaro ha recentemente condiviso un messaggio speciale con i fan di Dragon Ball Super. In questa occasione il mangaka infatti ha anticipato il futuro del manga dopo l’uscita del capitolo 100. Prima di parlare di cosa accadrà con il manga, ha ringraziato tutti i lettori per il loro supporto, senza dal quale difficilmente sarebbe riuscito a disegnare fino a 100 capitoli.

Prima del rilascio del capitolo 100, avevamo riportato che questo avrebbe presentato un plot twist sconvolgente. Tuttavia questo non è accaduto anche se Toyotaro ha inserito molte scene emozionanti nell’ultimo capitolo. “Sto anche lavorando duro per rendere le cose ancora più emozionanti in ciò che verrà dopo il capitolo 100, quindi continua a goderti Dragon Ball Super!!” dice il mangaka.

Per quanto riguarda ciò che comporterà il 2024, le probabilità che il manga torni con una nuova storia originale sono molto alte anche se non certe. Infatti basti pensare al ritorno del villain più amato di sempre nei momenti finali dell’arco di Granloah, ossia Freezer. L’alieno infatti è tornato con una nuova trasformazione, nota come Black Freezer, dimostrando di aver raggiunto il livello di un Dio della distruzione.

Fonte – Comicbook