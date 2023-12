Jujutsu Kaisen si avvicina alla conclusione della sua seconda stagione questo mese, e l’arco dell’incidente di Shibuya mostra una spietata indifferenza sia per gli eroi che per i malvagi dell’anime. Negli episodi recenti, Yuji Itadori ha affrontato gravi prove, assistendo alla devastazione di Sukuna e alla tragica morte dei suoi cari amici Nanami e Nobara. La svolta fortunata è giunta con l’arrivo di Todo sulla scena, e Gege Akutami, il creatore della serie, ha condiviso una nuova prospettiva sullo stravagante studente di Jujutsu Tech.

Sebbene Todo abbia contribuito alla lotta di Yuji contro Mahito, la battaglia non è passata senza conseguenze per lui. Essendo stato intrappolato nell’espansione del dominio di Mahito, Todo è stato costretto a tagliarsi la mano per evitare la diffusione dell’infezione al resto del suo corpo. La perdita della mano implica che Todo non possa più utilizzare la sua tecnica distintiva, “Boogie Woogie”, nello stesso modo di prima, portandolo a una situazione critica. Tuttavia, ha trovato un modo per superare questa nuova debolezza sfruttando il battito della mano di Mahito. Nonostante ciò, è evidente che il ruolo di Todo nell’arco dell’incidente di Shibuya finisce qui.

Jujutsu Kaisen: Gege Akutami celebra Todo in un nuovo sketch

Il creatore di Jujutsu Kaisen infonde nuova linfa vitale a Todo e l’account ufficiale sui social media di Jujutsu Kaisen ha condiviso un’illustrazione del creatore Gege Akutami che mette in evidenza sia Todo sia l’Idol per cui il personaggio ha una cotta. Nonostante l’inattività di Todo nel combattimento, ha comunque contribuito a realizzare alcune delle scene più intense della seconda stagione grazie alle sue sequenze mozzafiato. Con la conclusione imminente della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, ci si aspetta che l’arco narrativo dell’incidente di Shibuya si concluda in modo epico.

Mentre l’anime di Jujutsu Kaisen sta per chiudere la sua seconda stagione, il manga continua a pubblicare regolarmente nuovi capitoli. Al Jump Festa di quest’anno, Gege Akutami ha suggerito che la storia di Yuji potrebbe giungere a termine nel 2024. Indipendentemente da come il manga si concluderà, è certo che lascerà un segno indelebile, considerando il prestigioso track record di Jujutsu Tech.

Fonte Comic Book