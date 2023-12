My Hero Academia anche in Italia è uno degli anime più seguiti, nonché uno dei manga più letti. Questo ha portato al franchise una crescita davvero esponenziale, che non si è soffermata solamente ai due medium principali. Infatti stando a un nuovo report l’IP è una delle più diffuse sui social media per quanto riguarda i cosplay, dove gli appassionati mostrano con grande orgoglio il loro lavoro sui costumi indossati dagli eroi dell’iconico manga.

La conferma arriva dai nuovi dati diffusi da Hearts Land, che ha accorpato circa 150 personaggi di fantasia apparsi per primi durante la ricerca su internet, spostandoli poi all’interno di Instagram, cercando di analizzare quali di questi avessero più post e hashtag in merito ai cosplay: per gli anime a quanto pare è sbucato il nome di Deku, protagonista del franchise.

My Hero Academia spopola su Instagram: il franchise è uno dei più amati tra i cosplayer

Al quinto posto di questa lista il protagonista di My Hero Academia ha fatto valere il suo fantastico design, anche se non è il solo per quanto riguarda l’IP. Infatti nella top 10 dei personaggi con più cosplay su Instagram troviamo anche Shoto Todoroki, posizionatosi al decimo posto. Harley Quinn è in cima alla lista, seguita da Spider-Man, Batman, Joker, Wonder Woman e Poison Ivy. Per la Marvel c’è anche Deadpool in questa classifica, mentre D.Va di Overwatch ha segnato un punto per gli appassionati di videogiochi.

Tali nomi sono anche scontati se ci pensiamo, ed è davvero bello vedere un franchise manga/anime inserirsi all’interno di questi capisaldi del cosplay, una delle mode più diffuse degli ultimi tempi. Forse il design dei personaggi di My Hero Academia a tema supereroistico possono aver donato quel “boost” che serviva per apparire in questa complessa e ardua classifica, nonostante tutto “capeggiata” anche dagli anime e dai manga.

Fonte Comic Book