Dragon Ball Super ha esordito in Giappone con il volume 22 e come sempre all’interno vengono inseriti degli extra sempre interessanti e divertenti, come in questo caso. Al centro dei contenuti aggiuntivi vediamo Beerus, il Dio dell Distruzione, postosi come uno dei primi villain della nuova serie del franchise, anche se al momento la sua ira non è più quella iniziale: basti che lo si tratti bene quando si parla di cibo.

Il personaggio durante lo scontro con Goku, ha concesso al Saiyan la possibilità di mostrarsi per la prima volta nella sua forma “God” e anche se il Dio ha avuto del filo da torcere alla fine si è trattenuto, riconoscendo la potenza del protagonista di Dragon Ball, anche se avrebbe potuto ucciderlo, e per rispetto ha deciso di non farlo sostanzialmente.

Nel corso del tempo le trasformazioni in questione si sono raffinate e durante il Torneo del Potere Beerus ha ammirato anche l’Ultra Istinto, sfoderato da Goku contro Jiren. Praticamente l’immagine in calce mostra Beerus sul suo Pianeta mentre nella scena sono presenti anche Wish e Broly, al momento trovatosi in tale luogo per affrontare un allenamento con Goku e Vegeta, che lo stanno aiutando a mantenere il controllo.

Dragon Ball Super: gli Extra del Volume 22 mostrano la vita di Beerus

Il Dio della Distruzione ammira lo svolgersi della vicenda, mentre come suo solito mangia e dorme, lanciando contenitori vuoti di cibo un po’ ovunque sulla sua Terra. In calce il post del sempreverde @DbsHype:

Dragon Ball Super Volume 22 Extras! Beerus and company are watching Goku vs Vegeta! pic.twitter.com/JGFZwhDH1a — Hype (@DbsHype) November 29, 2023

Ovviamente questo è un volume giapponese e in Italia non è ancora arrivato, anche se come sempre arriverà il momento di Star Comics. Detto questo Beerus nonostante per qualche tempo sia rimasto in sordina, alla fine è ancora una parte integrante della “Lore” di Dragon Ball e continua anche nella saga che sta per concludersi, ovvero “Super Hero”.

