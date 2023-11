Spy x Family: il manga da il via all’arco sul passato di Anya

Spy x Family è una delle stelle nascenti di Shonen Jump. Grazie al successo riscosso l’anno scorso con la prima stagione anime, la serie è cresciuta molto al punto che Anya Forger è diventata una vera mascotte dell’industria. A momento è in corso la seconda stagione di Spy x Family, ma con il presente articolo vogliamo riportare che il manga ha appena introdotto un arco narrativo che sarà incentrato sul passato oscuro di Anya.

L’aggiornamento è arrivato questa settimana con la pubblicazione del capitolo 90 di Spy x Family. Già l’illustrazione speciale di Tatsuya Endo anticipava qualcosa.

Il capitolo 90 di Spy x Family, ha anticipato ai fan quello che leggeranno d’ora in poi. Si vede Anya guardare i cartoni animati come al solito e questo la ispira a realizzare una targa per la sua porta. Quindi Anya realizza questa targa per la sua stanza, ma lei scrive Ania piuttosto che Anya. Dopo che Loid nota questo errore, correggendolo, il capitolo su conclude con Anya da sola nella sua stanza pensando al suo nome.

Quindi pare che i fan scopriranno l’origine della scelta del nome di Anya. E per farlo bisognerà ripercorrere il passato della telepate.

Naturalmente, Spy x Family ha anticipato un po’ della storia oscura della ragazza. È una chiara telepate adottata più volte da un orfanotrofio. Da quello che abbiamo già visto, Anya ha pochi ricordi legati alla sua vera famiglia, ma i pensieri di quel passato l’hanno portata alle lacrime. Il manga suggerisce anche che Anya sia stata sottoposta a duri esperimenti scientifici che probabilmente hanno scatenato la sua telepatia. E se tutte le teorie dei fan sono giuste, sembra che il potere di Anya legato in qualche modo dalla famiglia Desmond.

Ovviamente, questo nuovo arco narrativo sarà emozionante e i fan sono pronti per ciò che potrebbe accadere. Oltre alla seconda stagione in corso, la serie shonen debutterà per la prima volta sul grande schermo con il film Spy x Family: CODE WHITE. Si tratterà di un film che non adatterà nessun arco del manga, in quanto presenterà una storia completamente originale e supervisionata da Endo in persona.

Fonte – Comicbook