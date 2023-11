DanDaDan: annunciato l’adattamento anime della serie

Tutti i fan di DanDaDan possono gioire perché è arrivato il loro momento. Infatti dopo tantissime speculazioni è arrivata l’ufficialità su una novità importante per il manga di successo Shonen Jump+. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che Dandandan riceverà il suo primo adattamento anime e sarà sviluppato dallo studio Science Saru. L’ufficialità dell’anime arriva attraverso il trailer ufficiale e il primo poster.

Come si può vedere in cima al presente articolo, il trailer di DanDaDan è a dir poco stupendo. Pieno di colori vivaci, mostra i personaggi principali sotto i riflettori. E insieme all’ufficialità dell’anime, possiamo riportare i dettagli sullo staff che si dedicherà alla realizzazione dell’adattamento.

Il mangaka Yukinobu Tatsu lavorerà alla supervisione della serie e il regista sarà Fuga Yamashiro. Invece Hiroshi Seko supervisionerà la composizione della serie. Naoyuki Honda si occuperà del design dei personaggi mentre quello delle creature sarà affidato a Yoshimichi Kameda. E per quanto riguarda la musica, Kensuki Ushio lavorerà alla colonna sonora dell’anime.

Dal trailer al poster, l’anime di Dandadan sembra già davvero impressionante. Le speranze sono alte per questo adattamento tanto atteso e, dato il successo di Dandadan, è facile capire perché. Nonostante sia un titolo esclusivamente digitale, Dandadan ha avuto un enorme successo tra i lettori sia in Giappone che all’estero. Science Saru ha l’opportunità di trasformare la serie shonen in un successo ancora più grande. Non sarà una sorpresa vedere tanti appassionati e non, interessati a guarda l’anime quando debutterà.

DanDaDan è un manga scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 2021. I lmanga è arrivato in Italia con Edizioni BD, che lo ha acquisito ed è pubblicato sotto l’etichetta J-Pop dal 2022.

Le vicende ruotano attorno al protagonista Ken Takakura, ossia un ragazzo vittima di atti di bullismo. Un giorno, il giovane inizia a dialogare per caso con la sua compagna di classe Momo Ayase. Lui è un fanatico dell’occulto, mentre lei crede soltanto nei fantasmi. I due, per una scommessa, decidono di recarsi separatamente in zone associate sia all’occulto che al soprannaturale. Visitando i rispettivi luoghi, entrambi si devono ricredere.

Fonte – Comicbook