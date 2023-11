Più libri più liberi: Nomi, Cose, Città, Animali – L’edizione 2023 è pronta

Mancano ormai poco meno di due settimane all’evento romano di Più Libri più Liberi. Dal 6 al 10 dicembre torna infatti la fiera Nazionale interamente dedicata alla Piccola e Media Editoria. La manifestazione si terrà come ogni anno a La Nuvola dell’Eur. Quest’anno ci saranno 594 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo. Cinque giorni e più di 600 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a letture, confronti, dibattiti e incontrare gli operatori professionali. L’inaugurazione ufficiale della fiera si svolgerà il 6 dicembre, alle ore 11 alla Nuvola. La manifestazione è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice, mentre il programma è a cura di Chiara Valerio.

Il tema della 22° edizione è il titolo di un gioco per bambini, per l’appunto: Nomi, cose, città, animali. Da poco è uscito l’intero programma di Più Libri Più Liberi, pieno di moltissime le novità. Anche quest’anno nell’Auditorium della Nuvola si terranno eventi con i protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’informazione. Molto attesa la presentazione del libro dello storico Alessandro Barbero “All’arme! All’arme! I priori fanno carne!” in cui, attraverso le cronache del tempo, si racconta la rivolta dei Ciompi nel trecento fiorentino, in dialogo con Giuseppe Laterza. Altro ospite molto atteso Merlin Holland, l’unico discendente in linea diretta di Oscar Wilde che, insieme a Chiara Tagliaferri e Michele Masneri, presenterà il libro “Essere figlio di Oscar Wilde” scritto dal padre Vyvyan Holland.

Il fumetto e l’editoria per ragazzi a Più Libri più Liberi

Anche in questa edizione Più libri più liberi è dedicata una particolare attenzione al mondo del fumetto e del graphic novel. Il famoso fumettista romano Zerocalcare avrà l’incontro di presentazione della sua ultima creatura: “Enciclopedia calcarea“. In cui ci svelerà i retroscena che hanno portato alla creazione e alla definizione dei caratteri di quasi tutti i protagonisti dei suoi fumetti, in conversazione con Serena Dandini. Il fumettista Gipi sarà in fiera per presentare Stacy. Il cui protagonista ha il coraggio di guardare in faccia i propri demoni interiori e le storture della società dei social network in cui viviamo, con Valerio Lundini.

L’autore e illustratore Antonio “Sualzo” Vincenti sarà presente a Più libri più libri insieme a Vanessa Roghi per presentare il suo nuovo lavoro Dove c’è più luce. Ne è valsa la pena è il racconto della storia di Germano Nicolini, una figura centrale della nostra Resistenza. Il “partigiano diavolo” che ci ha lasciati nel 2020, all’età di cento anni, di e con Marco Aldrighi, l’illustratore Alberto Bugiù e gli interventi di Francesca Nicolini e Daniele Aristarco. Il premiato autore, illustratore, grafico e art director tunisino Othman Selmi ci aiuterà a conoscere la situazione del Mediterraneo. Per una volta vista dall’altra sponda, nel suo ultimo lavoro “Porti“, con gli interventi di Lorena Canottiere, Francesco Boille e Laura Scarpa.

Dedicato invece ai bambini l’incontro con Pera Toons, nome d’arte di Alessandro Perugini, fumettista, content creator, grafico pubblicitario e star del web. Ci saranno anche incontri di presentazione per “L’ultimo bisonte” della giornalista Annalisa Camilli. Una storia avventurosa che racconta il difficile passaggio della frontiera europea di intere famiglie. “Case rosse“, la storia di tre amici che vivono nelle case popolari, è l’incontro di presentazione con la scrittrice Susanna Mattiangeli e l’illustratrice Rita Petruccioli.

“Storie di quasi paura” è il titolo dell’incontro con la scrittrice Kotryna Zylé, in cui le dieci storie sono state ispirate all’autrice dai racconti che il padre le narrava quando era piccola. Tistù e i pollici verdura è il laboratorio che si terrà a partire dal libro di Marcel Druon con l’illustratrice Lucia Scuderi. Mentre con “Fino all’ultima #challenge“, lo scrittore Daniele Nicastro ci condurrà nel mondo dei ragazzi che si sfidano sul web. La scrittrice Giuliana Facchini in dialogo con Della Passarelli presenterà “No Borders“. L’atteso viaggio di ritorno annunciato in Borders: una storia di grande respiro. Che utilizzando i motivi del romanzo fantascientifico parla di relazioni, ambientalismo e voglia di cambiare il mondo.

Altri incontri speciali e curiosità di questa edizione

Nei cinque giorni della fiera sarà possibile ascoltare e incontrare molti importanti autori italiani. Si potrà assistere alla presentazione di speciali novità dai cataloghi dei piccoli e medi editori nazionali. Ad esempio lo scrittore Erri De Luca presenterà “Cercatori d’acqua: otto brevi, limpidi racconti” che invitano a riflettere sul valore delle acque. Franchino Er Criminale dialogherà con Giulia Crossbow e Mattia Tombolini a partire da “Me so magnato Roma“, la sua guida al cibo popolare della Capitale. Sulla centralità del linguaggio è invece l’incontro con il regista Marco Bellocchio che dialogherà con lo scrittore Paolo Di Paolo in “Le parole del cinema“.

Un ciclo di incontri è dedicato allo scrittore Italo Calvino, in occasione del centenario della sua nascita. Si parte con “Calvino più Calvino“. Nel quale si confronteranno l’autrice e attivista Carlotta Vagnoli su Calvino e la Resistenza. La linguista e saggista Vera Gheno su La lingua di Calvino e lo scrittore e commediografo Marcello Fois su Calvino e l’avventura. L’illustratore statunitense Peter Kuper sarà alla Nuvola per presentare La metamorfosi ma anche per riflettere sul mondo degli insetti. Insieme ad Alessio Di Addezzio de La Scienza Coatta, ci sarà un incontro su queste piccole creature da cui dipende la sopravvivenza del genere umano.

A Più libri più liberi verranno inoltre proclamati i vincitori dell’edizione 2023 del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, nelle tre categorie di concorso. Questo viene assegnato a libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione. Nato con lo scopo di andare alle radici della passione per la lettura promuovendone l’alto valore formativo. Il Premio è assegnato da una giuria composta da duemila studenti, fra i 6 e i 13 anni di età, di 259 scuole primarie e secondarie di primo grado in Italia e all’estero.

Infine, confermata anche quest’anno la Più Libri TV che permetterà agli utenti di seguire gli eventi più importanti della fiera sia live che on demand. Sul web la fiera è presente con il sito e con l’attività sui principali social network con video e contenuti extra. Disponibile dal 2 novembre anche l’app della manifestazione per dispositivi iOS e Android.