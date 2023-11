Incantesimi | Recensione

Un albo illustrato che si muove in una dimensione irreale senza tempo. La potente atmosfera evocata non appena lo si apre ha in sé già qualcosa di magico. Una tra le massime espressioni di bellezza e potenza narrativa ed illustrativa. Un capolavoro che ogni amante di libri d’arte dovrebbe assolutamente avere.

Testi: Blexbolex Illustrazioni: Blexbolex Traduzione: Ilaria Conni e Ilaria Tontardini Casa Editrice: Orecchio Acerbo Editore Genere: Artistico Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 210 pp. Formato: 22×27,5 cm, Brossurato Uscita: Ottobre 2023 Prezzo: 33€

Il mondo della magia è per molti un luogo immaginario dove forze misteriose del bene e del male si fronteggiano. Una dimensione in cui maghi, streghe e mostri di varia natura lanciano incantesimi, evocano creature e creano pozioni. Nel libro di cui andremo a parlare oggi, questo mondo immaginario prende vita e diventa assoluta realtà. Incantesimi, è un libro scritto e illustrato da Blexbolex, tradotto da Ilaria Conni e Ilaria Tontardini, pubblicato da Orecchio Acerbo Editore nell’ottobre 2023 e promosso da Emme Promozione. Il titolo originale, è stato pubblicato in Francia da La Partie, con il nome di Les Magiciens. Ha visto poi una pubblicazione anche in lingua spagnola e inglese.

La storia narrata in questo libro inizia in un tempo sospeso. Parte da una casa abbandonata, in cui si dice che una volta vivevano tre maghi. Proprio in quel momento, questi maghi si risvegliano dal loro torpore secolare ed uno alla volta escono dalla casa. Subito dopo, esce dal suo nascondiglio anche un Cacciatrice sulle loro tracce, con al seguito il suo fidato Mangiaferro. Un mostro terribile che sputafuoco dalla bocca e ha le sembianze simili ad un Nian cinese. I tre maghi andranno in giro a far danni e saranno braccati dalla Cacciatrice e il suo mastino, in diverse dimensioni. Alla fine verranno catturati e trasformati in semi per essere venduti al mago dei maghi. Ma sarà qui che la Cacciatrice e anche i maghi, vivranno uno stravolgimento delle loro esistenze che li porterà a vivere delle esperienze parallele e strovolgenti.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Blexbolex realizza un’opera a dir poco magnifica. Un capolavoro che travalica i limiti della narrazione per sconfinare in dimensioni sconosciute ed affascinanti. Un turbine vorticoso di immagini dai colori sgargianti ma velati da un gusto d’altri tempi. Una narrazione ambientata in una dimensione senza tempo e dal gusto antico. Lo stile illustrativo è vibrante e pulsante, come fosse una creatura in continua mutazione lungo tutto l’arco narrativo della storia. L’impaginazione è quella classica dei libri di una volta, con l’illustrazione in un riguardo e sotto il testo. Ma da quel riquadro le illustrazioni esplodono e implodono, deflagrando in ogni possibile dimensione.

La storia narrata è altamente simbolica e vede i tre piccoli maghi, rappresentanti di un’infanzia in grado di creare liberamente qualsiasi mondo voglia. Eserciti di soldatini di piombo, case turrite, ambientazioni selvatiche e ogni altra tipologia di sortilegio immaginabile. Un’avventura incredibile a metà strada tra il fantasy e la fantascienza in cui il confine dell’immaginazione è continuamente violato e spinto più in là.

Questo libro pubblicato da Orecchio Acerbo Editore è assolutamente una gemma rara d’arte illustrata. Il confezionamento ovviamente ne valorizza a pieno la potenza grafica. La carta, piuttosto leggera, ha delle pagine doppie su cui sono stampate nelle facciate esterne, le illustrazioni. Questo dà un maggior spessore anche alla resa di stampa che sembra quasi una serigrafia originale. Le pagine iniziali e finali sono dorate e lucide. Questo dona maggior pregio al confezionamento del libro, che raggiunge il suo apice con le meravigliose sguardie, emblematiche della storia. Un libro assolutamente perfetto. Unico aspetto che forse gli fa perdere l’eccellenza assoluta, è la copertina. Sarebbe stata ancor più bella se fosse stata cartonata, piuttosto che brossurata. Ma si tratta davvero di un dettaglio insignificante rispetto alla magnificenza dell’intera opera.

Conclusione – Incantesimi

Incantesimi è uno di quei libri che è davvero difficile giudicare. Perché sono di una bellezza e di una potenza che travalica qualsiasi giudizio soggettivo. Sicuramente si tratta di un albo illustrato dalla grande forza narrativa e illustrativa. Non si limita a narrare con una semplice storia, ma lo fa in maniera incredibilmente vibrante e viva. Un vortice turbolento di colori con un vigore grafico altamente evocativo. La magia trasuda da ogni pagina di questo libro, scatena la fantasia e sposta i limiti dell’immaginazione.

La narrazione trascina in una dimensione che travalica il terreno e il magico. Ci si trova trasportati in un mondo in cui tutto può rientrare nella logica, ed è anche perfettamente plausibile. Incantesimi è un magnifico concentrato della più raffinata arte illustrativa e narrativa. Un albo illustrato di una bellezza grafica senza uguali. In conclusione, dopo quanto detto fino ad ora, è davvero riduttivo consigliarlo. Si tratta di un libro che è un assoluto capolavoro ed è imprescindibile averlo per coloro che amano l’arte illustrativa nella sua più alta rappresentazione.