One Piece: Oda svela il Frutto del Diavolo di Bonney

One Piece ha debuttato nell’ormai lontano 1997, e nonostante siano passati ormai da decenni da quando la storia di Monkey D. Rufy è iniziata, Eiichiro Oda ha ancora diversi misteri o segreti da svelare. Questa caratteristica rende One Piece uno dei manga shonen più famosi, letti e venduti di sempre ma non solo. La narrazione ne è un esempio, dato che Oda riesce a creare e a inserire al momento giusto i colpi di scena e i flashback. L’abilità del mangaka anche quella di introdurre nuovi dettagli alla storia o di svelarle al di fuori del manga. Questo è possibile attraverso la famosa rubrica SBS presente in tutte le uscite di un nuovo volume del manga.

Con il presente articolo vogliamo riportare che nella rubrica del nuovo volume 107, Oda ha finalmente rivelato il nome del Frutto del Diavolo mangiato da Bonney. In passato, Oda ha mostrato il potere di Bonney all’opera, ma senza mai rivelare il nome di questo frutto. E Oda ha colto l’occasione per ammettere di essersi completamente dimenticato di dire ai fan il nome del frutto del diavolo di Bonney. Il suo nome è si chiama Toshi Toshi no Mi.

Prima di svelarne il nome, Oda ha ammesso che molti gliel’avevano chiesto e di essersi domandato “Non l’ho ancora rivelato?” Scopriamo finalmente che si tratta del Toshi-Toshi no Mi e permette all’utente di modificare liberamente l’età. Presto lo vedremo anche nel manga, in quanto Oda lo menzionerà nella storia principale in modo da aggiornare anche coloro che non leggono la SBS.

Toshi Toshi no Mi si può adattare in italiano come Frutto età-età o anno-anno. Dopotutto, questo Frutto può influenzare qualsiasi cosa. Dagli esseri umani agli oggetti.

Bonney è molto al centro delle vicende del manga. Infatti l’arco narrativo attualmente in corso, nonché quello conclusivo ha prima rivelato e poi approfondito il legame con Orso Bartholomew. Questo perché Oda ha rivelato che Kuma è suo padre e tutto quello che Bonney desiderava era di vendicare la trasformazione in cyborg di suo padre per mano di Vegapunk. Ma pare che non sia opera sua in quanto è stato lo stesso Kuma a chiedere di essere trasformato. Sicuramente ci saranno ulteriori aggiornamenti sul loro rapporto e sul loro passato.

