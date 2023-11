Per catturare un rospo magico | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-11-03T07:00:43+01:00 Un albo illustrato dalle atmosfere magiche che trascina il lettore in ambientazioni boschive. Un testo snello accompagnato da una variopinta illustrazione, fanno di questo prezioso libro un imprescindibile acquisto. Testi: Pierdomenico Baccalario Illustrazioni: Daniela Demurtas Casa Editrice: CameloZampa Genere: Avventuroso Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 48 pp. Formato: 22×28 cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2023 Prezzo: 17 €

Da bambini i giochi che si fanno sono quelli che poi formano il carattere e la personalità dell’adulto. Alcuni giochi sono più pratici, altri, la maggior parte, sono più fantasiosi. Da bambini infatti è facile perdersi con la fantasia in avventure immaginare e con pochi riferimenti reali. Per catturare un rospo magico è un albo illustrato che racconta di una misteriosa e avventurosa ricerca. Scritto da Pierdomenico Baccalario, illustrato da Daniela Demurtas e pubblicato da CameloZampa nell’ottobre 2023.

La storia inizia con la scomparsa di Luna, il cane maremmano di Cora, la protagonista. Per ritrovarlo, l’unico modo è chiedere aiuto ad un rospo magico. Per raggiungerlo non sarà facile, ovviamente. Si tratta pur sempre di una lunga ed ardimentosa avventura. Non c’è tempo da perdere. Servono un buon paio di scarpe e un cappello viola, indispensabile, perché tutti sanno che ai rospi magici piacciono i cappelli viola. Ma, non da ultimo, serve anche un buon amico con cui condividere la ricerca, a patto che non faccia perdere troppo tempo. I due si ritroveranno quindi, mappa alla mano, coinvolti in una magica avventura alla ricerca di questo fantomatico rospo magico. Non molti credono a questa storia, ma solo chi non l’ha mai trovato non ci crede, ovviamente. Dopo una lunga serie di peripezie, i due trovano finalmente il rospo magico. La protagonista esprime il suo desiderio e facendolo, come ogni fiaba che si rispetti, lo bacia. E così, altrettanto magicamente, riapparirà anche l’amatissmo cane di Luna.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Pierdomenico Baccalario in questo albo intesse una trama lineare in cui la ricerca del rospo magico da parte dei bambini diventa un’avventura piena di scoperte e insidie. I due protagonisti infatti, non vanno alla ricerca del cane, ma come in una magica ricerca, si mettono sulle tracce di un animale mitico e misterioso. Un animale sconosciuto appartenente ad una dimensione fantastica. Nel testo si parte da una dimesione reale per poi immergersi in un viaggio tra realtà e fantasia dei due piccoli protagonisti. Il ritorno al mondo della realità, infine, è altrettanto magico e segna il ricongiungimento di Luna con il suo amato cane. Il tutto narrato in maniera agile ed elegante senza eccessivi giri di parole, lasciando spazio alle immagini.

Daniela Demurtas è alla sua opera prima con questo albo e dimostra un grandissimo talento. L’esplosione di colori che pervade ogni pagina è affabulante. Grazie all’equilibrio di colori caldi e freddi che creano un effetto avvolgente e coinvolgente. La regia non è mai banale o didascalica. Mette il lettore nella prosettiva di vedere l’azione sempre da un punto di vista inedito e intrigante. Il tratto vibrante e frizzante dell’illustratrice riesce a creare un’atmosfera unica in cui le scene nei boschi prendono vita e assumono un’aura magica e misteriosa. I personaggi della storia sono deliziosamente caratterizzati. Tanto che la piccola Luna sembra prendere le sembianze di una piccola streghetta dei boschi, in compagnia dei suoi aiutanti magici.

CameloZampa confeziona un albo illustrato di rara bellezza. Sia dal punto di vista narrativo che illustrativo. La confezione è come sempre di eccellente livello. I colori si esprimono al meglio della loro vivacità e brillantezza grazie ad un’ottima stampa. Uno degli aspetti che mostrano la grande cura dedicata a questo albo sono senza dubbio le sguardie. Sia quelle iniziali che finali mostrano gli stati d’animo di Luna rispettivamente all’inizio e alla fine della storia. Con alcuni disegni e foto della bambina in una cornice e appesi al muro.

Conclusione – Per catturare un rospo magico

Per catturare un rospo magico è un albo pervaso dalla dolce essenza autunnale dei boschi. Il ritmo narrativo è agile e snello, in maniera da tenere sempre viva l’attenzione del lettore. L’illustrazione è un sapiente melange di cromie calde e fredde che rendono magica e sognante l’atmosfera intorno ai protagonisti. L’avventura fantastica in cui si viene catapultati è ricca di colori e dettagli. Una chicca per i più attenti è quella di trovare il rospo magico, ben prima che si mostri ai protagonisti.

In conclusione, Per catturare un rospo magico è un albo illustrato consigliato a tutti, dai piccoli ai più grandi. In particolar modo a coloro che amano i passaggi segreti che ci sono tra il mondo reale e quello della fantasia. Leggendolo si riesce facilmente a farsi trascinare nelle calde atmosfere autunnali e ad innamorarsi di questo deliziosissimo albo illustrato.