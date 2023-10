Dopo una lunga attesa l’anime di Jujutsu Kaisen ha messo al centro e dato inizio allo scontro tra Yuji e Choso, forse uno dei più attesi di tutto l’adattamento. Come leggiamo su Comic Book il doppiatore di Yuji si è esposto su questo combattimento, avvisando i fan che il suddetto donerà una grande soddisfazione una volta concluso.

“Voglio avvisarvi che da questo momento la lotta tra i due e l’intero arco di Shibuya sarà più brutale. Fino a questo momento abbiamo vissuto dei momenti altissimi ma il bello comincia proprio ora: ci sarà da divertirsi. Tantissimi colpi di scena e una miriade di emozioni vi aspettano nei prossimi episodi”. Ha condiviso con il suo pubblico il doppiatore Junya Enoki.

Invece il doppiatore dietro Choso, Daisuke Namikawa ha parlato maggiormente della natura rude del personaggio a cui ha donato la voce, calcando su come tale personaggio sia uno dei suoi preferiti in tutto l’anime: “Se dovessi paragonarlo a un compagno di classe, lo accosterei a quelli che si trasferiscono e inizialmente assumono un’aria misteriosa e sconcertante.

Vorresti parlargli, ma lui non si lascia avvicinare quindi diventa molto complesso farlo. Non sembra avere una grande capacità comunicativa né voglia di farlo.” I due doppiatori si sono quindi esposti sul prossimo combattimento di Itadori, successivamente al suggellamento di Gojo.

Jujutsu Kaisen: i doppiatori di Yuji e Choso dicono la loro su Itadori vs Choso

L’arco dell’incidente di Shibuya ha raggiunto il suo apice anche nell’anime e ora il tutto è in discesa, mentre Itadori vs Choso si propaga all’interno della città di Tokyo, come ben sapete avvolta da un velo magico che non permette agli umani di uscire. La nuova puntata di Jujutsu Kaisen è disponibile su Crunchyroll, così come il resto delle seconda stagione e anche della prima. Cosa ne pensate dell’adattamento?

Fonte Comic Book