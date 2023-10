Dragon Ball Daima è stata finalmente svelata, dopo mesi e mesi di speculazione e promesse ecco l’annuncio durante il Comic-Con di New York, che senza manco a dirlo ha esaltato il pubblico, data la natura della serie completamente originale. Dopo il trailer e la sinossi tramite Comic Book possiamo leggere alcuni nuovi dettagli molto interessanti inerenti al marchio “Daima”, resi pubblici proprio dalla stessa Toei Animation.

Il titolo della serie è stato registrato il 6 ottobre, quindi poco prima dell’annuncio ufficiale, in calce potete leggere alcuni dettagli in merito: “Il colore non è considerato come caratteristica principale del marchio. Il suddetto è composto da tre parole, ovvero DRAGON BALL DAIMA scritte tutte in maiuscolo.

La lettera O nella parola Dragon è un cerchio con una stella a cinque punte che costituisce il centro della lettera. Il La parola DAIMA appare sotto le parole DRAGON BALL in un carattere diverso e più piccolo. Le tre parole sono sovrapposte a un segno di inchiostro in stile calligrafia giapponese.” Effettivamente parliamo di una registrazione del copyright altamente minuziosa e oltre il colore entrano in vigore anche la forma delle lettere e lettering in toto.

Dragon Ball Daima: tutti i dettagli sul nuovo logo

Il logo ufficiale dell’anime è stato mostrato per la prima volta durante il Comic-Con e Toei Animation ha accompagnato anche un trailer in merito a questa nuova serie volta a festeggiare i 40 anni di Dragon Ball. Daima è stata curata in ogni dettaglio dal sensei Toriyama, come confermato anche durante la presentazione dalla stessa Toei. L’autore originale si sta dedicando anima e corpo a tale produzione, quindi possiamo aspettarci davvero un degno prodotto.

Sfortunatamente dobbiamo attendere ancora 1 anno, visto che la data di uscita ufficiale è fissata per l’autunno del 2024, anche se di preciso non abbiamo ancora una data di uscita precisa. Cosa ne pensate del primo trailer?

Fonte Comic Book