Dragon Ball Daima è la nuova serie ideata, scritta e disegnata dall’autore originale Akira Toriyama ed è volta a festeggiare i 40 anni del franchise. La trama si ispira molto a Dragon Ball GT e se in quel caso solamente Goku diventata piccolo, qui tutti i personaggi subiscono questa maledizione e a tal proposito il pubblico si è chiesto cosa sarebbe successo a Trunks e Goten, dove in questo momento della storia erano già dei bambini.

A causa di questa cospirazione tutti i protagonisti diventano dei ragazzini e per forza di cose i figli di Goku e Vegeta diventano dei neonati. La timeline della storia si concentra sulla fine della saga di Majin Buu quindi Trunks e Goten sono ancora dei ragazzini. Il desiderio in questione quindi li trasforma in dei neonati, mentre gli altri personaggi diventano dei ragazzini.

Come vedete la conferma arriva tramite Comic Book e la pubblicazione di questa immagine visibile in alto, dove appunto vediamo i due ragazzi ormai nuovamente neonati che giocano fra di loro. Non occorre dire che potenzialmente saranno inutili questi due all’interno dell’avventura, anche se Toriyama potrebbe inventarsi qualcosa in merito come sempre.

Dragon Ball Daima: come cambieranno alcuni personaggi nella serie?

La scelta dell’autore originale avrà senza dubbio un senso e da come anticipato questa “Daima” è volta appunto, a celebrare i 40 anni dalla prima pubblicazione di Dragon Ball avvenuta ormai negli anni ottanta. La storia mostra davvero poco in merito ma il trailer offre molta fiducia almeno per quanto riguarda l’animazione. Il trailer pubblicato ha donato uno sguardo ai vari personaggi, confermando il come tutti saranno “rimpiccioliti”.

Dragon Ball Daima è prevista per l’autunno dell’anno prossimo e quindi nei prossimi mesi riceveremo altri dettagli in merito, insieme a nuove immagini e anche tanti trailer. Cosa ne pensate? Diteci la vostra.

