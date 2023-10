Arriva in home video in DVD e Blu-ray il ritorno dell’animazione con Hotel Transylvania 4 – Uno scambio mostruoso, quarto e ultimo capitolo della saga sulla bizzarra convivenza tra mostri e umani con protagonista Dracula. Qui la nostra recensione del film.

Un’animazione dal successo decennale che ha racchiuso mostri famosissimi del folklore mondiale, garantendo divertimento per tutta la famiglia.

In questa nuova avventura Drac e la banda tornano più mostruosi che mai e, quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il “Raggio Mostrificatore”, va in tilt, Drac e i suoi amici mostri si trasformano in umani mentre Johnny diventa un mostro. Nei loro nuovi corpi, Drac, spogliato dei suoi poteri, e un Johnny esuberante, che ama la vita come un mostro, devono allearsi per trovare una cura prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante branco di umani di Drac, la banda si affanna per trovare un modo per tornare alla normalità prima che le varie trasformazioni diventino permanenti.

Nel complesso Hotel Trasylvania 4 – Uno scambio mostruoso è un capitolo conclusivo non eccelso ma di piacevole intrattenimento, che brilla più per l’animazione e la tecnica spinta al massimo (insieme ai momenti musicali, of course) che per il contenuto narrativo un po’ ridondante, riuscendo però comunque a trovare nuovi spunti di riflessione e chiudendo con l’eredità dell’hotel in cui tutti, alla fine, almeno una volta nella vita (o nella morte) vorremmo pernottare.

Hotel Transylvania 4 in home video: i dettagli dell’edizione

Nell’edizione Eagle Pictures home video DVD e Blu-ray i seguenti contenuti speciali: Mini Movie, un corto creato appositamente per l’edizione home video. Monster Pets per capire quanto siamo oramai affezionati ai mostri della saga e li consideriamo animali domestici. Making of per il dietro le quinte della realizzazione del film. Trivia quiz per un divertente gioco a domande e risposte per testare la vostra conoscenza di Hotel Transylvania. Video musicale del brano principale del lungometraggio animato. Commento audio di regista, doppiatori originali e realizzatori di quest’ultimo capitolo.

La saga completa di Hotel Transylvania, contenente tutti e quattro i film, è disponibile in uno speciale box DVD.