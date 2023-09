Jujutsu Kaisen al momento è entrato nel vivo dell’arco narrativo concerne all’incidente di Shibuya e Gojo ha mostrato tutte le sue abilità come stregone, mettendo fine alla vita di alcune Maledizioni intente a sigillarlo. Il cliffhanger dell’ultima puntata ha messo Geto e Gojo faccia a faccia, anche se l’ex-amico dello stregone era solamente un recipiente per un altro essere.

Dall’altra parte sono anche presenti Yuji Itadori e gli altri alle prese con degli scontri ardui e spettacolari, quindi nelle prossime puntate possiamo aspettarci davvero delle vicende al cardiopalma e ricche di colpi di scena. L’episodio 10 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si intitola “Pandemonium” e sarà trasmesso in anteprima giovedì 28 settembre in Giappone prima di essere trasmesso in esclusiva su Crunchyroll poco tempo dopo.

Da come possiamo intuire dal titolo la situazione alla stazione di Shibuya si fa ancora più caotica e cominciano anche a scendere in campo le Maledizioni più pericolose a cui solamente i nostri protagonisti potranno far fronte. Come leggiamo su Comic Book l’episodio deve essere veramente impattante e in calce potete assaggiarne una piccola anteprima:

Nella clip in alto vediamo infatti molti personaggi e tra buoni e cattivi “Pandemonium” promette davvero bene per quanto riguarda gli scontri e colpi di scena vari. Al momento MAPPA ha donato solamente un’infarinatura generale sul tutto e da come potete intuire molti misteri devono ancora essere risolti, senza considerare la vera essenza di Geto, come ben sapete ucciso da Gojo nel lungometraggio anime Jujutsu Kaisen 0.

Come anticipato il prossimo episodio arriverà nella notte del 28 settembre su Crunchyroll, poche ore dopo la trasmissione ufficiale in Giappone. Se volete recuperare il manga vi ricordiamo che è edito da Planet Manga mentre l’anime è visibile appunto sulla piattaforma streaming già citata, con la prima stagione doppiata anche in italiano. Cosa ne pensate del lavoro di MAPPA?

Fonte Comic Book