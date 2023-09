Berserk: il manga segna un nuovo record di vendite mondiale

Berserk è uno dei manga seinen giapponesi più amati e famosi di sempre in ogni angolo del mondo. Non a caso si tratta di un manga scritto e illustrato dal leggendario e compianto Kentaro Miura, ed è una delle opere più influenti e acclamate del genere dark fantasy. La serie ha fatto il suo debutto nel 1989 sulla rivista Monthly Animal House, per poi passare sulla rivista “Young Animal” della Hakusensha. Purtroppo, Kentaro Miura è venuto a mancare nel maggio 2021, lasciando la serie incompleta. Tuttavia dal 2022, la serie viene portata avanti da Kōji Mori e dagli assistenti di Miura, ora pronti a tornare con un nuovo arco narrativo.

Il manga di Miura ha riscosso numeri molto importanti in termini di vendita. Ma con il presente articolo vogliamo riportare un nuovo record mondiale, anche dopo la scomparsa del suo mangaka. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito il contenuto:

"Berserk" has 60 million copies (including digital) in circulation worldwide. pic.twitter.com/N2oRQKtqXn — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 25, 2023

Come si può vedere, Berserk ha registrato 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo, includendo le quelle digitali. Quindi vuol dire che le vicende della vita di Guts sono molto seguite dai lettori. Il guerriero solitario noto per la sua abilità nella spada, inizialmente si unisce a un gruppo di mercenari chiamato “La Banda dei Falchi” guidato da Griffith, un giovane e carismatico leader. La relazione tra Guts e Griffith è uno degli elementi centrali della serie, e il loro destino si intreccia in modo complesso.

La storia si svolge in un mondo gotico e cupo, pieno di creature demoniache, magia oscura e intrighi politici. Guts si ritrova coinvolto in una guerra epica tra il bene e il male, mentre cerca di vendicarsi di un antico nemico noto come il “Braccio d’Acciaio” per le atrocità commesse contro di lui in passato. Kentaro Miura ha realizzato una storia famosa per il suo stile di disegno estremamente dettagliato e per le scene di combattimento brutali. La serie esplora fondamentalmente temi legati alla vendetta, alla corruzione e al significato della vita in un mondo tanto oscuro e violento.

Nonostante il manga sia un successo mondiale, lo stesso non si può dire dell’anime. Infatti la serie seinen ha ricevuto un adattamento nel 1997 e alcuni film d’animazione basati sul manga. Tuttavia, nessuna di queste è riuscita a rendere giustizia allo spessore del manga, né a rappresentare fedelmente la complessità della storia originale.