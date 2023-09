One Piece: i poster “Wanted” invadono New York

Il 2023 è senza dubbio l’anno di One Piece, forse uno dei migliori di sempre per via di alcune produzioni al riguardo e svolte sulla storia generale del manga molto rilevanti, senza dimenticare anche l’inizio della saga finale. Con l’avvento del Gear 5 anche nell’anime e la serie live action ormai prima in posizione nella top 10 Netflix da tre settimane, l’opera di Oda sta avendo una grande ondata di Hype e la città di New York ha deciso di onorare tutto ciò con dei poster “Wanted” sparsi per le strade della Grande Mela.

Senza dubbio tra le cose più iconiche di One Piece troviamo le taglie dei pirati, un simbolo spesso dimostrativo della loro forza, potenza e pericolosità. Come accennato per festeggiare e onorare gli incredibili traguardi di quest’anno la città americana ha deciso di tappezzare il tutto con questi poster, così come vediamo dal post in basso.

New York City, it's time to set your sights on a new treasure. Find our Wanted posters scattered across Manhattan and tag us in a photo for a chance to be shared! 🏴‍☠️ #OnePiece pic.twitter.com/KwmZmLhinn — One Piece (@OnePieceAnime) September 20, 2023

La taglia è sempre stata un segno quasi distintivo all’interno della storia e come accennato aiuta a delineare anche il profilo del pirata, dimostrando anche di quanto possa essere pericoloso per la Marina. Durante i mesi che hanno preceduto l’uscita delle serie in live action Netflix ha deciso di utilizzare questi poster per mostrare i volti degli attori del cast, partendo proprio dai protagonisti: Luffy, Nami, Zoro, Usopp e Sanji, i primi membri dei Mugiwara apparsi la prima volta nella Saga del Mare Orientale.

Una mania che non appresta a concludersi e col passare dei mesi avremo anche delle informazioni al riguardo della seconda stagione, senza dimenticare i nuovi capitoli del manga nel climax di Egghead, dove Kizaru e Luffy si stanno dando del filo da torcere. Il nuovo capitolo, il 1093 arriverà a breve su Manga Plus mentre la settimana prossima ci sarà anche la pausa. Nella notte tra sabato e domenica su Crunchyroll uscirà anche la puntata 1077 dell’anime.

