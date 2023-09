Tra le uscite manga Star Comics del 13 settembre 2023 si segnala il ricco box di Your Letter, webtoon che ha già superato i 10 milioni di visualizzazioni. Inoltre, continuano nuovi successi come The King’s Beast e Ranking of Kings, oltre a classici come Kamisama Kiss e Claymore.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 6 settembre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 13 settembre 2023

A COUPLE OF CUCKOOS n. 5

FAN n.287

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Hiro, di cui Nagi è innamorato, scopre che lui ed Erika sono “promessi sposi”! Pur non riuscendo a nascondere la sorpresa, Hiro rivela a Erika di essere fidanzata a sua volta e così le due ragazze stringono con gioia un’alleanza tra future spose. Sachi, dal canto suo, sembra nutrire una certa diffidenza nei confronti di Hiro… In mezzo a tutto questo, prende il via anche un burrascoso campo studi!

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 19

ZERO n.270

di NISIOISIN , OH! GREAT

€ 6,50

TRATTO DALL’ACCLAMATA SERIE DI LIGHT NOVEL FIRMATE DA NISIOISIN E SUPERBAMENTE DISEGNATO DALL’ABILE MANO DI OH! GREAT!

Per quanto incredibile, pare proprio che il ritorno del “gatto disturbatore” sia dovuto all’amore non corrisposto di Hanekawa per Koyomi! A quel punto, il gatto decide di eliminare la causa del problema, vale a dire… Koyomi stesso! Tuttavia, nel tentativo di sopravvivere, il ragazzo cerca aiuto in cielo e proprio in quel momento…

CLAYMORE NEW EDITION n. 11

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Sotto i feroci artigli di Rigardo le guerriere della squadra di Clare cadono una dopo l’altra. Nello stesso momento, uno dei tre risvegliati più forti, Easley, che ha scagliato il suo esercito su Pieta, ha continuato a muoversi insieme a Raki e Priscilla, la ex numero due…

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 9

di Julietta Suzuki

€ 9,00

Nanami è riuscita a salvare Tomoe, gravemente ferito, e portandolo fra le braccia si dirige verso la casa di Yukiji. Quest’ultima, dal canto suo, sospetta che lui sia un mostro… Nanami cercherà di aiutarlo, evitando il più possibile di interferire nel suo passato!

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 4

QUEER n.69

di Mone Sorai

€ 6,50

Giunta in Brasile, la nostra coppia di viaggiatori incontra Kuto, il fratello minore di Asahi, e la sua fidanzata Alicia. Asahi non riesce a dire la verità sulla relazione con Mitsuki e quando si accorge di aver perso il prezioso anello che il compagno gli aveva regalato è ormai troppo tardi! Mitsuki però non lo giudica né per l’anello, né per non essere riuscito a dire niente al fratello. A quel punto Asahi, il cui amore per lui si è fatto ancora più profondo…

RANKING OF KINGS n. 3

WONDER n.129

di Sousuke Toka

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Bojji e Kage si sono finalmente ritrovati e si mettono in viaggio per raggiungere l’uomo che, secondo Kage, sarebbe in grado di rendere Bojji fortissimo, ma innumerevoli pericoli li attendono lungo la strada. Nel frattempo Daida, desideroso di diventare il re del mondo, sta cercando un modo per entrare in possesso della smisurata forza di suo padre Bosse…

SCUM’S WISH n. 6

KAPPA EXTRA n.292

di Mengo Yokoyari

€ 6,50

Hanabi ha deciso di confessare ciò che prova realmente, Mugi, grazie a Moka, sta imparando ad apprezzare la sensibilità, mentre Ebato continua a essere innamorata di Hanabi. Il desiderio di andare avanti, di reagire o di farla finita… I sentimenti che si agitano nel cuore di tutti sono sinceri e, allo stesso tempo, sono tutte bugie…

THE KING’S BEAST n. 2

EXPRESS n.277

di Rei Toma

€ 5,90

L’ATTESO RITORNO DI UNA MAESTRA DELLO SHOJO FANTASY! PERFETTO PER I FAN DI YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA!

Rangetsu è turbata dalla decisione di Tenyo e si rifiuta di credergli, ma il principe imperiale non le dà tregua e poco alla volta conquista la sua fiducia… Nel frattempo si viene a sapere che, nel territorio sotto il controllo di un altro principe, un ajin sta per essere condannato ingiustamente per omicidio. Rangetsu, andando oltre il proprio ruolo di servo-bestia, dichiara di voler scoprire la verità. Come reagirà Tenyo?

VITA DA SLIME n. 21

WONDER n.130

di Fuse , Mitz Vah , Taiki Kawakami

€ 5,90

L’ISEKAI PIÙ AMATO E “GELATINOSO” DEL GIAPPONE!

Limur e Hinata si ritrovano nuovamente a combattere l’uno contro l’altra, mentre gli affezionati compagni di Hinata si scontrano con Shion e gli altri. A causa delle macchinazioni delle Sette Luci, la situazione comincia a prendere l’aspetto di una vera e propria guerra. Ma alle loro spalle un personaggio molto importante, che domina i regni occidentali, sta tramando a sua volta nell’ombra. Che per Limur e Hinata stia per aprirsi la strada della riconciliazione?

YOUR LETTER

BOX CON DUE ILLUSTRATION CARD E UN POSTER

di Hyeon A Cho

€ 15,90

CON OLTRE 10 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI SULLA PIATTAFORMA WEBTOON, UN’EMOZIONANTE SERIE CHE SCALDA IL CUORE!

Sori Lee frequenta una scuola media in cui c’è un serio problema di bullismo. Per difendere la sua amica Kim Julie, una delle vittime principali, Sori interviene e diventa a quel punto il nuovo bersaglio, fino a essere costretta a trasferirsi e cambiare istituto. Anche nella nuova scuola, però, Sori si porta dietro i traumi del passato e fa fatica ad ambientarsi. In suo soccorso arriva una lettera gentile attaccata sotto al suo banco, che la indirizza a una seconda e poi a una terza… In questa “caccia al tesoro”, Sori riscoprirà sentimenti come amicizia, gentilezza e calore umano.

Non perdetevi questa emozionante storia tra i banchi di scuola, in uscita con un esclusivo box che contiene, oltre al volume, due illustration card e un fantastico poster!

