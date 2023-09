One Piece 1091: chi è Sentomaru?

Il capitolo 1091 di One Piece si è concentrato molto su un altro personaggio secondario. Stiamo parlando di Sentomaru, che ha debuttato per la prima volta nell’arco delle Sabaody. In qualità di un ufficiale della Marina, aveva da subito mostrato le sue doti di resistenza e di difesa impenetrabili oltre che un controllo totale dei Pacifista. Tuttavia pochi dettagli erano stati presentati su questo personaggio. Allo stesso modo, molti altri personaggi non hanno un background preciso, ma è probabile che con il passare dei capitoli Oda si concentrerà su altri personaggi proprio come ha fatto con Sentomaru.

Di questo personaggio sapevamo già che nei combattimenti è solito porsi di fronte all’avversario in una posizione tipica del sumo. Infatti attacca colpendolo col palmo delle mani usando l’Ambizione dell’armatura. È anche capace di correre molto velocemente, nonostante la sua stazza imponente. Ma comunque la sua caratteristica più evidente risulta essere la difesa.

Il capitolo 1091 di One Piece ha rivelato ulteriori informazioni legate a questo personaggio. Ancor prima del presente capitolo, quando Oda ha introdotto l’arco di Egghead, ha visto Sentomaru schierarsi al fianco di Vegapunk, bersaglio del Governo Mondiale. In questo modo si è capito che in qualche modo i due erano legati. E in effetti è così, infatti da bambino, Sentomaru causava problemi al suo villaggio poiché sempre affamato e violento. E per questa ragione venne esiliato sulle montagne. Un giorno sconfisse degli orsi con delle mosse di sumo, imbattendosi poi in Vegapunk e Borsalino.

Da questo punto in poi, Sentomaru decide di non voler tornare indietro in quanto odiava tutti gli abitati del villaggio per la loro debolezza. Nonostante la tenera età tutto quello che voleva era un lavoro per procurarsi soldi e comprare onigiri. Alla fine Vegapunk gli propone di diventare la sua guardia del corpo e il giovane ragazzo accetta. Ma subito dopo chiede consigli a Kizaru su come poter proteggere lo scienziato. Quindi oltre ad esserci un legame con Vegapunk, quello con l’ammiraglio è ancora più intenso.

Infatti Vegapunk, consapevole di quanto potesse essere doloroso per Sentomaru affrontare il suo mentore, gli lascia la possibilità di non proteggerlo. Ma la guardia del corpo di Vegapunk non si tira indietro e affronta il suo avversario, finendo inevitabilmente sconfitto.