Eiichiro Oda ha introdotto tantissimi personaggi in One Piece. Ciò è stato possibile in quanto il manga ha debuttato su Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1997 e da allora è ancora in corso, quindi per oltre 20 anni la serie ha presentato ai fan tante storie, avventure e chiaramente pirati. Questo porta molti fan ad approfondire principalmente tutti quei personaggi che, per ovvie ragioni, non godono di molto spazio all’interno del manga. Come si può immaginare la maggior parte degli eventi ruotano attorno alla ciurma protagonista e ai personaggi secondari più vicini a Rufy, anche se questo non è sempre vero. Ad esempio Shanks è un personaggi importante ma secondario, che è vicino al protagonista ma che compare poco.

E con il presente articolo vogliamo riportare i 7 personaggi secondari più carismatici di One Piece. Seguirà una lista che non vuole seguire un ordine preciso per attribuire un valore di importanza di un personaggio rispetto a un altro.

I 7 personaggi secondari più carismatici di One Piece

Doflamingo Monkey D. Dragon Tom Buggy il Clown Barbabianca Monkey D. Garp Kureha

7) KUREHA

Un personaggio secondario che merita di rientrare in questa lista è Kureha, una brillante dottoressa di Drum dai metodi piuttosto rudi e violenti. Ma ha la capacità di curare malattie rare o molto gravi. Nasconde dietro il suo atteggiamento freddo un lato tenero e anche se non lo dimostra mai, considera Chopper come se fosse suo figlio al quale ha insegnato tutto quello che sapeva sull’arte della medicina.

6) MONKEY D. GARP

Si tratta del nonno di Rufy ed è conosciuto come l'”Eroe della Marina” nonché uno degli ufficiali più iconici della storia lo precede. Garp infatti si è distinto in modo impeccabile nelle incredibili imprese durante l’era di Roger e Barbabianca. Si è quindi scontrato con alcuni dei più forti pirati al mondo e li ha affrontati senza mai soccombere mettendoli in grave difficoltà. Bisogna tenere a mente e specificare che è privo dei poteri del Frutto del Diavolo, il che rende le sue imprese ancora più impressionanti. Inoltre, Garp è anche fonte di ispirazione per i Marines più giovani e riceve massimo rispetto da tutti, nonostante il suo aperto disprezzo per i Nobili Mondiali. La sua natura sfacciata e schietta lo ha reso caro a molti tra i suoi ranghi, ma gli ha anche procurato parecchi nemici.

5) BARBABIANCA

Un tempo conosciuto come “l’uomo più forte del mondo”, Edward Newgate, famoso come Barbabianca, era il rivale numero rivale di Roger quando entrambi erano nel loro periodo migliore. Comandava una flotta composta da alcuni dei pirati più potenti del mondo, tra cui membri del calibro di Marco la Fenice, Kozuki Oden e Ace Pugno di Fuoco. Il fatto che fosse in grado di esigere un’intensa lealtà da individui così potenti deriva da un atteggiamento paterno che aveva nei confronti del suo equipaggio, che vedeva come la sua famiglia piuttosto che semplicemente come i suoi sottoposti. Inoltre, Barbabianca era un uomo compassionevole, che usava la sua forza e il suo status per scopi umanitari, come proteggere l’Isola degli Uomini Pesce e sollevare dalla povertà la sua terra natale, la Sfinge.

4) BUGGY IL CLOWN

Non poteva certamente mancare Buggy il Clown, amatissimo da tutti i fan della serie shonen. Uno degli aspetti che lo rende unico e anche quasi inspiegabilmente carismatico è proprio la sua personalità. Infatti riesce sempre a trovare una soluzione anche nei momenti più critici e più grandi di lui e soprattutto riesca a convincere gli altri a seguirlo e ad essergli fedeli, come accaduto con la sua ciurma e poi con i fuggiaschi di Impel Down, pur mantenendo dei tratti buffi e impacciati. Buggy è un vigliacco senza un briciolo di dignità infatti se la sua vita è in pericolo o viene attaccato da un avversario più forte di lui preferisce fuggire. Ma nonostante questo, è riuscito prima a diventare un membro della Flotta dei Sette e ora uno dei Quattro Imperatori del Mare.

3) TOM

Tom era un uomo-pesce di tipo pesce scatola cornuto, famoso per essere il migliore carpentiere del mondo. Era il presidente della Tom’s Workers e ha avuto un ruolo importantissimo nella vita di Iceburg e di Franky. Sicuramente tra i personaggi secondari più carismatici di One Piece, era una persona orgogliosa e gentile, che non discriminava gli umani. Costruiva navi per chiunque, anche per i pirati, ed ha adottato Cutty Flam ed Iceburg insegnandogli tutto quello che sapeva sull’arte di costruire navi. Se la Thousand Sunny esiste è grazie agli insegnamenti che Tom ha passato a Franky, ma soprattutto gli ha insegnato l’ambizione e l’essere sempre orgogliosi delle navi che si costruiscono. Tutti lo amavano e lo seguivano, e solo un uomo carismatico come Tom poteva decidere di utilizzare il perdono ottenuto dal Governo, costruendo i treni marini.

2) MONKEY D. DRAGON

One Piece è in corso da oltre 20 anni, ma nonostante questo su Dragon si sa ancora pochissimo. E non stiamo parlando del fatto che è il figlio di Garp, padre di Rufy e comandante dell’Armata Rivoluzionaria, bensì della personalità, reali obiettivi e poteri. Di sicuro è una figura assolutamente carismatica, visto che parliamo del comandante supremo dell’esercito rivoluzionario. Conosciuto come il “peggior criminale del mondo”, Dragon è uno dei più grandi personaggi secondari introdotti e presenti in One Piece, e tra i suoi subordinati e alleati spiccano nomi di individui potenti come Sabo, Emporio Ivankov, Bartholomew Kuma e persino Vegapunk.

1) DO FLAMINGO

Donquijote Do Flamingo non poteva assolutamente mancare in questa lista. Si tratta del capitano dei Pirati di Donquijote ed ex membro della Flotta dei sette oltre ad essere stato il sovrano di Dressrosa ed un nobile mondiale. Parliamo di uno dei personaggi più memorabili della serie, per il suo design, la sua personalità straordinaria e il suo comportamento stravagante. Privo di qualsiasi paura di fronte a qualsiasi avversario, Doflamingo è incline al fraseggio drammatico e si comporta con un’arroganza che non si vede in nessun altro personaggio. Do Flamingo è capace di attirare facilmente le persone verso di lui per farle diventare suoi subordinati. Alcuni dei suoi tratti più importanti includono la sua volontà indomabile e l’intenso sadismo, che si manifesta ogni volta che qualcuno rappresenta una minaccia alla sua autorità. Tuttavia, per la maggior parte del tempo, rimane calmo e sicuro di sé, con il suo caratteristico sorriso stampato sul viso.