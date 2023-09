L’invasione dei criceti | Recensione

Un albo illustrato leggero e divertente che accompagna alla lettura in maniera spensierata e allegra. Consigliato ad ogni età, in particolare a coloro che hanno un animaletto del cuore che gli dà qualche grattacapo.

Alfredo Paniconi 2023-09-01T07:00:40+02:00 Un albo illustrato leggero e divertente che accompagna alla lettura in maniera spensierata e allegra. Consigliato ad ogni età, in particolare a coloro che hanno un animaletto del cuore che gli dà qualche grattacapo. Testi: Martina Tonello Illustrazioni: Martina Tonello Casa Editrice: Camelozampa Genere: Comico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 48 pp. Formato: 22×28 cm, Cartonato Uscita: Maggio 2023 Prezzo: 16,90 €

A quanti di voi sarà capitato, in tenera età di aver desiderato un animaletto. Molto spesso però i genitori non vogliono acquistare un animale ai propri figli. Questo perché non è sempre facile. Specie per i più piccoli, infatti, gestire un animale con i suoi bisogni ed esigenze può risultare abbastanza complicato. L’invasione dei criceti, racconta proprio di queste difficoltà in maniera divertente ed esagerata. Questo albo illustrato è scritto e illustrato da Martina Tonello e pubblicato da Camelozampa nel maggio 2023.

La storia de L’invasione dei criceti vede la protagonista circondata da amici che hanno tutti un animaletto, più o meno particolare. In quanto a lei, invece, i suoi genitori non vogliono permetterle di tenere alcun animale. Così decide, con i suoi risparmi, di prendere di nascosto una coppia di criceti, Djungarian Hamster. Essendo di color grigio, la bambina pensa di vivacizzare un po’ lo stile dei suoi animali confezionandogli dei vestitini e altri accessori. Inizia quindi costruendogli una casetta, cucendogli dei vestiti e perfino una macchina. La coppia di criceti, trovandosi così bene, decidono di mettere su famiglia. Ovviamente la crescita della famiglia fu esponenziale e velocissima, tanto che la bambina non riusciva più a star dietro a tutti per cucire vestiti e creare accessori.

La casa e anche il giardino ormai non bastavano più per contenere la straripante colonia di criceti. I piccoli roditori iniziarono ad invadere tutti i negozi della città per prendersi oggetti, cibo e vestiario che più preferivano. L’invasione dei criceti sembrava ormai inarrestabile. Ma in aiuto della bambina arrivò la sua maestra che, con un piano astuto riuscì a catturare tutti i criceti e portarli in un luogo più adatto a loro.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Martina Tonello esordisce come autrice a tutto tondo con questo albo illustrato davvero ottimo. La storia è ben strutturata e narrata con un crescendo di comicità. Lo stile narrativo è ricco di sfumature ironiche e passaggi di narrazione più puntale. Questo procede in maniera simultanea e anche alternata alle illustrazioni, con cui viaggia su un binario parallelo con scambi buffi e spiazzanti. Il risultato è un andamento ascendente fino al culmine e col doppio finalino inatteso e comico.

Il grande talento e la bellezza dello stile illustrativo di Martina Tonello lo avevamo già notato in Ho sentito dire che… scritto da Mariapaola Pesce ed edito da Terre di Mezzo. In questo nuovo albo i colori usati sono decisamente meno autunnali e più estivi. Quindi si possono apprezzare delle cromie più brillanti e sature ricche di colori allegri e vivaci che ben si sposano con la storia narrata. Lo stile illustrativo si sposa quindi perfettamente alla storia narrata e la caratterizzazione di ogni piccolo criceto che si differenzia l’uno dall’altro è encomiabile. Diventa infatti anche molto interessante e divertente seguire i diversi roditori nelle loro evoluzioni e buffe situazioni.

L’invasione dei criceti è un albo illustrato che si fa subito notare per la bellezza della sua copertina. CameloZampa ha realizzato un prodotto di alto livello sia per quanto riguarda l’aspetto prettamente estetico, sia per quanto riguarda i testi e il confezionamento. Il catalogo di questa casa editrice infatti si sta arricchendo, specie negli ultimi anni, di albi illustrati di sempre maggior pregio. La cura la si può notare nella resa dei colori sulla carta che risulta essere sempre brillante e vivace. Un altro dettaglio molto gustoso, che forse fa parte della cifra stilistica di Martina Tonello, sono le bellissime sguardie dell’albo. La sguardia iniziale si caratterizza con dei criceti circondati da comuni oggetti domestici, mentre quella finale da criceti attorniati da oggetti di lusso. Entrambe carinissime e che danno allegria e colore.

Conclusione – L’invasione dei criceti

L’invasione dei criceti è un albo leggero e divertente che fa delle situazioni buffe e rocambolesche la sua forza. I testi sono semplici ed agevolano la progressione di situazioni nell’illustrazione. La storia è raccontata in maniera ben strutturata e con un ritmo crescente ed incalzante. Le illustrazioni coloratissime riempiono le pagine in maniera dilagante, un po’ come fanno i piccoli criceti che vanno ad infilarsi in ogni angolo.

Un punto di forza è sicuramente la caratterizzazione dei diversi animaletti che diventa un passatempo sfizioso osservare, pagina dopo pagina, in tutte le loro scorribande. Sicuramente un albo illustrato ideale per rendere più leggere e allegre le giornate dei bambini. Assolutamente consigliato e adatto per essere regalato ad ogni età.