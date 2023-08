La terza stagione anime di Demon Slayer si è focalizzata sul personaggio di Genya, uno degli Ammazzademoni che insieme a Tanjiro e gli altri ha aiutato a respingere la minaccia dei demoni all’interno del villaggio degli spadaccini. Due Lune superiori sono arrivate all’attacco e qui Genya ha mostrato alcune “assonanze” con i demoni stessi, nonostante quest’ultimo li combatte.

La sua presentazione nella storia è stata molto interessante e fin da subito ha mostrato chiari segni dell’appartenenza ad un’altra razza, distanziandosi subito da quella umana. Infatti Genya non consumava il cibo offerto e come se non bastasse ha confermato di essere in grado di rigenerarsi: questo, insieme al fatto di non sentire la fame, confermano la natura ibrida del personaggio.

Anche il suo stile è diverso da quello degli Ammazzademoni, visto che al posto della spada una un fucile a canne mozze in grado di sparare Nichirin. Inoltre, possiede anche un Nichirin Wakizashi, che utilizza quando l’avversario si avvicina a lui. Come accennato si rigenera ed è anche in grado di far uscire delle zanne dalla sua mascella, in grado di strappare la carne dei nemici.

Demon Slayer: Genya è un demone?

Ma questo fa di Genya un demone? Assolutamente no, o meglio lo è solamente in parte, non completamente. Il tutto è dovuto alla sua capacità di digestione in grado di sopravvivere per un tasso longevo di tempo senza mangiare, senza contare della natura delle sue mandibole, in grado a prescindere di strappare a morsi la carne dei demoni.

In sintesi Genya non è un vero e proprio demone ma il suo copro alla fine può diventarlo per un breve periodo. Per compensare alla sua scarna capacità nel combattimento, Genya ha questa sorta di vantaggio anche se più avanti dimostrerà le sue vere capacità. Cosa ne pensate di questo personaggio?

Fonte CBR