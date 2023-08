How Do You Live? Pubblicata l’immagine dell’Airone del nuovo film di Miyazaki

How Do You Live? O come conosciuto in America The Boy and the Heron, il nuovo anime del regista Hayao Miyazaki sta riscuotendo un ottimo successo in territorio nipponico e solamente nei primi giorni di distribuzione nelle sale ha incassato più dell’ultimo film del regista “Si Alza il Vento”.

Dopo un rigoroso silenzio sul marketing del film, la produzione ha rivelato pian piano alcune immagini, e tra esse vediamo quella riguardante l’Airone presente anche nel titolo del film americano. Passo dopo passo sono stati anche diffusi dei poster e anche dei dettagli sulla trama, donando anche al resto del mondo una piccola idea sul nuovo film del leggendario regista.

Dopo la diffusione e vendita di un booklet è anche normale vedere le prime immagini del film e come accennato questa volta possiamo ammirare il folle e singolare design dell’Airone, uno dei protagonisti potenziali del film. L’illustrazione è molto elegante e semplice e in prevalenza possiamo notare i colori pastello che sfumano nel bianco e nel celeste, coronando un disegno molto interessante, mostrando anche un uccello molto particolare.

Come vedete l’animale sembra essere molto simile all’essere umano, vista la presenza di occhi simili ai nostri all’interno dell’illustrazione. Detto questo più di ammirare l’opera non possiamo fare, fino all’attesa ufficiale in cui il nuovo lungometraggio del Ghibli approderà anche nelle nostre sale.

In America il film sarà trasmesso al New York Film Festival di quest’anno, che si terrà dal 6 all’8 ottobre, un mese dopo la proiezione in anteprima della pellicola a Toronto. Non sappiamo ancora nulla a proposito del lungometraggio ma come sempre si occuperà Lucky Red della distribuzione, salvo qualche sorpresa.

L’ultimo film diretto da Miyazaki è stato “Si Alza il Vento” e come accennato in Giappone è stato anche superato come incassi da How Do You Live?

