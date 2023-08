Il manga The Fable di Katsuhisa Minami riceverà un adattamento animato, così come descritto anche sul nostro sito. Dopo qualche settimana dall’annuncio è stato condiviso un primo teaser trailer, donando così una piccola infarinatura su quello che il pubblico potrà aspettarsi da questa nuova serie animata.

Fin dall’annuncio il pubblico ha gradito tale notizia, visto anche il successo del manga sopratutto in territorio giapponese: Ryousuke Takahashi (Armored Trooper Votoms, Phoenix, Ozma) si sta occupando della seria dell’anime presso Tezuka Productions.

Lo scrittore di fantascienza Yūya Takashima sta scrivendo e supervisionando le sceneggiature della serie, e anche Mayumi Morita (Black Jack, Vampire Knight) sta scrivendo le sceneggiature. I character designer includono Hisama Kinoshita, Saki Hasegawa e Junichi Hayama.

Le avventure del genio assassino The Fable saranno trasposte anche sul piccolo schermo, adattando senza dubbio una storia davvero singolare, che probabilmente potrebbe anche condurre a una crescita della nomea del manga, al momento non presente nemmeno in territorio nostrano. In Italia è presente il live action tratto dal manga su Netflix.

The Fable: condiviso il primo Teaser Trailer dell’adattamento animato

The Fable è stato pubblicato su Weekly Young Magazine di Kodansha nel novembre 2014 e ha concluso la serie nel novembre 2019. Il manga ha 22 volumi. La serie ha vinto il Best General Manga alla 41esima edizione dei Kodansha Awards nel 2017. Il teaser trailer pubblicato dura 26 secondi ma è davvero immersivo.

Nella clip abbiamo modo di vedere solamente il personaggio principale che mostra alcune sequenze in slice of life e alcune più action, dove dimostra allo stesso tempo le sue doti di assassino. Come accennato non abbiamo la presentazione di nessun altro personaggio.

The Fable: The Second Contact è stato pubblicato come sequel di The Fable nel luglio 2021 sempre sulla stessa rivista. Da come potete immaginare questa storia funge da seconda parte della storia, che probabilmente sarà adattata in seguito all’interno della trasposizione animata. Cosa ne pensate del primo trailer?



Fonte Anime News Network