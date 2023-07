Il 43° volume del manga Fratelli Nello Spazio (Uchū Kyōdai) di Koyama verrà distribuito il 22 settembre in Giappone e conterrà il “capitolo finale” del manga. ANN conferma che non si sa se sarà la fine, anche se molto probabilmente si tratterà dell’inizio della parte conclusiva della storia: ricordiamo che l’anno scorso il manga è entrato nel suo arco narrativo finale.

Koyama ha lanciato il manga sulla rivista Morning nel 2007 e Kodansha ha pubblicato il 42° volume del manga nel dicembre 2022. Il manga ha vinto le categorie generali del 56° Shogakukan Manga Awards e del 35° Kodansha Manga Awards nel 2011. In Italia è pubblicato da Star Comics e fin dalla prima uscita riscosse un buon successo.

Così come altre storie anche Uchū Kyōdai sta per entrare all’interno della parte finale della storia, con il volume 43 volto probabilmente a cominciare la parte finale ufficiale della vicenda, che ha visto dal 2007 i fratelli Mutta e Hibito alle prese con le meraviglie e le difficoltà dello spazio.

Il manga non solo ha ispirato una serie anime televisiva del 2012-2014, ma anche un film live-action del 2012 con Shun Oguri e Masaki Okada. Il 29° volume del manga è stato venduto in un’edizione speciale in DVD del film anime Space Brothers #0 (Uchū Kyōdai #0). Koyama ha scritto le sceneggiature originali del film “origin story”.

Nonostante le varie pause la storia sembra essersi avviata verso la conclusione e al momento abbiamo anche una pubblicazione quasi regolare del manga, mentre l’anime è stato distribuito tramite Crunchyroll. Come accennato Star Comics ha pubblicato e sta pubblicando il manga in Italia, al momento fermo al numero 42.

Un seinen slice of life davvero interessante che nel corso del tempo è diventato un vero successo di pubblico e critica. Voi le seguite? Cosa ne pensate? Diteci la vostra in merito.

