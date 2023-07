Le uscite Marvel Panini del 13 luglio 2023

Namor, che non è più il sovrano di Atlantide, dovrà mettere da parte la propria proverbiale ostilità per il mondo di superficie per salvare il genere umano, ora pericolosamente sull’orlo dell’estinzione!

Da Cristopher Cantwell e Pasqual Ferry, una distopica storia autoconclusiva emozionante e profonda (in tutti i sensi!) che mette in scena un Sub-Mariner meno impulsivo e più dubbioso e che ricorda concettualmente, per tematiche e per atmosfere, il capolavoro Marvel Wolverine: Vecchio Logan.