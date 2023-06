Nonostante il finale della terza stagione di Demon Slayer abbia fatto crashare Crunchyroll, non permettendo a tutti di vedere l’episodio, il pubblico che ha avuto modo di visionare la puntata finale è rimasta davvero a bocca aperta e per questo la terza stagione animata da Ufotable raggiunge risultati e critiche ancora una volta straordinari, come leggiamo su CB.

Il finale dell’arco Swordsmith Village è stato un vero successo e dopo la presentazione dei due nuovi Hashira abbiamo anche avuto modo di vedere il nuovo attacco di Tanjiro, mostrato al massimo anche all’interno del finale di stagione, pubblicato con una durata di circa 70 minuti, coronando il sogno della maggior parte del pubblico.

Tanjiro e tutti gli altri hanno messo in mostra le loro abilità contro i temibili demoni di Muzan, il capo supremo dietro gli orrorifici omicidi di “gusto” e conquista presenti all’interno del mondo di Demon Slayer. Come accennato la lotta continua a il pubblico ha avuto anche modo di rivedere Rengoku e ammirare la forma demoniaca di Genya.

Un Tweet entusiasta ha condiviso tale opinione: “Questo è stato il miglior episodio che Demon Slayer abbia mai prodotto. Miscela perfettamente la sceneggiatura con la messa in scena, l’animazione, regalando una perla di rara bellezza.



Canzone di Nezuko no Uta, animazioni ancora da capogiro, composizione mozzafiato e retroscena estesa di Muzan. Il mio episodio preferito dell’anime OAT 1000/10.” Dice @knyesta.

Demon Slayer 3: i fan hanno amato il finale di stagione

Poi passiamo a commenti molto più diretti ed efficaci come quello di @msthshra: “muichiro lancia la spada a tanjiro e gli dà l’ultimo pezzo del puzzle per sconfiggere hantengu“. Qui abbiamo un utente che ha condiviso una delle sue scene preferite, in un finale al cardiopalma dalla durata di 70 minuti.

Voi siete riusciti a vedere il finale di questa terza stagione su Crunchyroll? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – Twitter