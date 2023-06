Dragon Ball Z: perché Vegeta è morto contro Freezer?

Dragon Ball ha conquistato tantissimi appassionati di diverse generazioni sparsi in ogni parte del mondo. E la parte della serie shonen che tutti ricordano con grande nostalgia è Dragon Ball Z. Qui i guerrieri Z hanno affrontato tanti nemici iconici e potenti e allo stesso modo molti sono morti più di una volta.

Sono morti più di una volta perché chiaramente sono tornati in vita grazie al potere delle Sfere del Drago. Tuttavia ci sono alcune morti che rimangono tra le preferite dei fan per come sono avvenute. In questo articolo vogliamo parlare della prima volta in cui muore il principe dei Saiyan. Si tratta di Vegeta, morto per mano di Freezer sul pianeta Namecc. Vogliamo riportare il motivo per cui Akira Toriyama ha preso la decisione di uccidere l’eterno rivale di Goku.

LEGGI ANCHE:



Shonen Jump lancerà due nuove serie durante il mese di giugno

Dopo la Saga dei Saiyan, Vegeta era un villain in tutto e per tutto. Ma nonostante questo ha stretto un’alleanza traballante con Goku, Gohan e Crilin nella lotta contro Freezer. Pur guadagnando un aumento notevole di potere, lasciandosi colpire quasi a morte da Crillin, Vegeta alla fine capisce di non poter competere con il livello di potere di Freezer, specialmente nella forma finale. Giocando inizialmente per un pò con Vegeta, alla fine l’alieno lo uccide poco dopo l’arrivo di Goku.

Ma prima della conclusione dell’arco di Freezer, Vegeta torna in vita grazie alle sfere del drago. Tuttavia abbiamo modo di riportare il motivo per cui Toriyama aveva deciso di uccidere Vegeta la prima volta.

In un’intervista recentemente scoperta, Akira Toriyama ha affermato che la sua decisione originale di uccidere Vegeta era un tentativo di tradire le aspettative dei fan. La sua citazione diretta spiega in modo esilarante che in seguito alle richieste dei fan, che chiedevano che il Principe Saiyan non venisse ucciso, lo hanno portato alla fine a fare l’esatto opposto.

Ora Dragon Ball è ancora in corso con la serie Super disegnata da Toyotaro. Qui il Principe dei Saiyan ha raggiunto un livello molto più potente rispetto a quello mostrato contro Freezer su Namek. Infatti ha sbloccato l’Ultra Ego, ma questo non basta. Infatti l’incubo di Freezer è tornato con una nuova trasformazione, più potente di quelle di Goku e Vegeta.

Fonte – Comicbook