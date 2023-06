One Piece 1085: Oda chiarisce il salvataggio di Bibi

One Piece si trova nel suo ultimo arco narrativo e con gli ultimi capitoli le vicende del manga stanno descrivendo ai lettori una situazione di grande confusione. Ed Eiichiro Oda, con il capitolo 1085 della serie, ha finalmente svelato come la Principessa Bibi è stata salvata dalla sua terribile situazione durante il Reverie!

Durante gli eventi che hanno si sono svolti durante l’arco di Wano, altre cose si sono verificate che i fan non potevano sapere. E Oda sta adesso lavorando proprio su questo. Infatti con i capitoli 1084 e 1085 il mangaka sta rivelando quello che è davvero accaduto a Marijoa nell’ultimo del Reverie. In questa situazione la principessa Nefertari Bibi era scomparsa e suo padre, Re Cobra, ha perso la vita. Ma gli ultimi capitoli hanno iniziato a svelare cosa è successo davvero.

Bibi era scomparsa in seguito alla morte di suo padre durante il Reverie. Tuttavia, prima del capitolo 1085, Oda aveva svelato che si trovava Morgans e la società World Economy News insieme a Wapol, al sicuro dal Governo Mondiale.

Ma come è riuscita la principessa a scappare da Marijoa se era tenuta prigioniera dal CP0? Il capitolo 1085 del manga di One Piece ha rivelato i momenti esilaranti, nonostante la pericolosità della situazione, del salvataggio di Bibi. Infatti è proprio Wapol Vivi il vero salvatore della principessa con un salvataggio bizzarro.

Il capitolo 1085 di One Piece scava più a fondo nei flashback di Sabo, svelando ciò che è accaduto durante il Reverie. Riparte sempre da Cobra, al cospetto dei Cinque Astri di Saggezza e Im. Sono i Cinque Anziani a ucciderlo proprio perché ha visto con i suoi occhi Im sedersi sul trono vuoto. Prima di perdere la vita però, si tiene una conversazione tra Im e Cobra. Tuttavia scopriamo che se qualcuno vede Im, allora non c’è scampo alla morte, tranne per Wapol. Infatti lui assiste a tutti i momenti finali di Cobra, il quale, spaventato, comincia a scappare masticando le mura del castello di Marijoa per non essere ucciso anche lui.

Procedendo così, finisce per schiantarsi nella stanza in cui Bibi era imprigionata. Così la principessa coglie l’occasione al volo per unirsi a Wapol e scappare con lui, il quale a sua volta cerca di scappare dalla patria dei Draghi Celesti. Questo spiega perché i due finiscono con i Morgan.

Fonte – Comcibook