Solo due le uscite DC targate Panini dell’8 giugno 2023: sulle pagine di Flash celebriamo Wally e Linda Park-West, una delle coppie più adorabili del DC Universe, con una romantica storia che racconta il romanzo che sta scrivendo Linda, mentre nel decimo numero della riproposizione in formato DC Best Seller della JLA di Grant Morrison vediamo, oltre alla conclusione della saga degli Ultramarine, la Justice League allearsi nuovamente con la Justice Society… per una Crisi alla quinta potenza! Una versione moderna delle classiche Crisi del Multiverso che hanno caratterizzato i classici incontri tra i due gruppi, come narrato anche nel cofanetto Crisi sulle Terre Multiple uscito la scorsa settimana.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini dell’8 giugno.

Le uscite DC Panini dell’8 giugno 2023

Flash 37

5,00 €

Contiene: Flash 2022 Annual #1

Una storia romantica e fuori di testa per Flash e Linda Park-West!

Per Wally e Linda è giunto il momento di affrontare la scoperta dei nuovi poteri di lei!

Ma prima c’è un libro da leggere, e al suo interno potrebbe nascondersi la chiave per salvare i coniugi West…

Pensate che sia la classica storia senza conseguenze? L’ultima pagina potrebbe farvi cambiare idea!

JLA di Grant Morrison 10

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: JLA (1997) #26/29