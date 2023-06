Il principe del Tennis: annunciato il sequel dell’anime

L’anno scorso la serie anime sequel de Il Principe del Tennis si è conclusa, ma con il presente articolo siamo felici di riportare che un nuovo progetto anime è ora in lavorazione!

Il Principe del Tennis ha sorpreso tutti i fan l’anno scorso con il suo ritorno con una nuova serie anime dopo oltre un decennio. La serie aveva ripreso da dove si era interrotto tanti anni fa. Ciò ha coinvolto Ryoma Echizen al torneo di Coppa del Mondo Under 17, e la serie incentrata sullo sport tornerà su questo arco con il suo prossimo progetto.

Il Principe del Tennis II: U-17 World Cup si è concluso la scorsa estate senza però rilasciare alcun tipo di aggiornamento circa una potenziale continuazione, ma oggi è tutto diverso poi che confermiamo una nuova serie in lavorazione.

La serie infatti tornerà con un nuovo anime sequel intitolato Il Principe del Tennis II: U-17 World Cup Semifinal (Semifinale di coppa del mondo U-17) che adatterà la semifinale della Coppa del Mondo tra Giappone e Germania.

Il suo debutto è previsto nel 2024, e l’annuncio è accompagnato dal logo della nuova serie anime che riportiamo di seguito:

Si tratta di uno dei manga spokon shōnen più famosi di sempre in quanto incentrato sul tennis. Scritto e disegnato da Takeshi Konomi, è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha dal 1999 al 2008. La serie conta 42 volumi tankōbon che racchiudono tutti i capitoli. Il Principe del Tennis è arrivato poi in Italia grazie alla casa editrice Panini Comics, sotto l’etichetta Planet Manga, che ha pubblicato il manga da al 27 aprile 2017.

Gli eventi ruotano intorno al “ragazzo prodigio” Ryoma Echizen, dotato di straordinario talento nel tennis. Il suo interesse per questo sport lo eredita da suo padre, ossia il campione nazionale in questa disciplina, Nanjiro Echizen. Ryoma torna in Giappone dopo diversi anni passati negli Stati Uniti, e costellati di successi in varie competizioni. Il suo obiettivo è vincere il titolo nazionale. Ma prima di realizzare questo suo obiettivo dovrà ottenere un posto da titolare nella squadra di tennis della sua scuola media, la Seigaku. Qui si trova probabilmente il miglior vivaio tennistico di tutto il paese.

Fonte – Comicbook