Tra le uscite Planet Manga del 1 giugno 2023 si segnala l’esordio di Kei X Yaku: Dangerous Buddy, webtoon di Yoshie Kaoruhara che in Giappone ha dato vita ad una fortunata serie TV in live action. Inoltre arriva anche il secondo volume di True Beauty, in edizione regular e variant.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 1 giugno 2023, ricordandovi anche le modalità di sostituzione delle copie fallate di Berserk Deluxe Edition 3.

Le uscite Planet Manga del 25 maggio 2023

Amarsi Lasciarsi 7

Planet Ai 32

5,20 €

Amarsi, Lasciarsi 8

Planet Ai 33

5,20 €

Le vite di Akari e Yuna sembrano essersi invertite. Yuna ha realizzato il suo sogno, e ora sta insieme al suo principe azzurro Rio. Mentre Akari è single, e deve iniziare a lavorare duramente su se stessa. Riuscirà nel suo intento? Prosegue l’emozionante shojo manga di Io Sakisaka vincitore dell’ultimo premio Shogakukan per i manga!uò più fingersi Kojiro, così escogita un ingegnoso piano per intrufolarsi nella Yoshioka…

Demon Slave 2

Manga Heart 48

5,20 €

YUKI HA CORONATO IL SUO SOGNO

Divenuto lo schiavo di Kyoka e destinato a un’insulsa vita da sguattero, Yuki può finalmente combattere i terrificanti Shuki e appagare il suo bisogno di protagonismo. Oltretutto, la padrona è tenuta a premiarlo per ogni azione…

Strobe Edge 7

Manga Angel 7

5,20 €

Al secondo anno di liceo Ninako, Ren e Ando si ritrovano in classe insieme. I tre avranno così modo di vedersi più spesso, il che finirà inesorabilmente per avvicinare sempre di più Ren e Ninako, fino al punto in cui la loro amicizia verrà messa a dura prova. Anche l’amica di Ninako, Sayuri, attraverserà un momento difficile…

Strobe Edge 8

Manga Angel 8

5,20 €

Ninako continua ad amare Ren in silenzio, facendo finta di essergli solo amica. Man mano che il sentimento cresce, però, per lei diventa sempre più difficile nasconderlo. Ma mentre inizia a prendere in considerazione l’idea di dare una svolta al rapporto, entra in scena qualcuno che la spingerà in un’altra direzione…

True Beauty 2

14,90 €

True Beauty 2

Variant

14,90 €

ESSERE BELLISSIME, A VOLTE, HA I SUOI LATI NEGATIVI…

Jugyeong si sta facendo nuovi amici, ma non tutti hanno buone intenzioni. C’è chi è invidiosa di lei e fa di tutto per metterle i bastoni tra le ruote e c’è chi la vuole prendere in giro. Per fortuna accanto a lei c’è sempre Suho…

Marmalade Boy: Ultimate Deluxe Edition 3

12,90 €

PROBLEMI DI CUORE E FUOCHI D’ARTIFICIO

Il legame di Miki e Yu riceve un duro colpo quando in mezzo alla (quasi) coppia si frappone un ragazzo della loro stessa età, presidente del comitato studentesco. Yu infatti ne sembra… ammaliato?! Inoltre, il problema di Arimi e Nacchan finisce per esplodere…

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 1

3,99 €

IL CUORE NERO DEL GIAPPONE FRA POLITICA, INTRIGHI E COLPI DI SCENA

Ichiro è un agente di pubblica sicurezza che non accetta l’archiviazione di un caso. Shiro è un membro della yakuza che ha scalato rapidamente il potere dell’organizzazione criminale. Cosa accomuna due individui che dovrebbero essere naturali nemici?