Si sa, One Piece ha da sempre avuto un “problema” con la durata delle saghe, viste le varie incertezze dell’autore Eiichiro Oda a ogni nuovo inizio. Infatti a ogni intervista, commento, dichiarazione il mangaka si esponeva spesso e volentieri sulla durata degli archi narrativi sbagliando sempre la mira sulla durata di questi ultimi.

Infatti nella testa dell’autore la storia è sempre più corta, ma in corso di serializzazione il tutto si dilunga, così come abbiamo visto con la saga di Wano. Lo stesso probabilmente sarà anche con questa “Saga Finale” sicuramente più profonda, sfaccettata e longeva di come la sta presentando il noto autore.

Al momento il papà di One Piece parla di circa 3 anni prima della fine della sua storia, anche se quasi nessuno riesce a credere a queste parole, specie se andiamo a focalizzarci sul commento del mangaka recentemente pubblicato sul noto profilo Twitter @sandman_AP:

“Oda (2007): Quando inizio un arco pensando: “Questo arco finirà in 30 capitoli”, di solito ci metto 3 volte di più, 90 capitoli circa, giusto per fare un esempio. In effetti la conclusione della storia mi è sempre stata chiara dall’inizio. Ho avuto un’immagine limpida della saga finale e del capitolo conclusivo fin dall’inizio.“

One Piece: il vero problema di Eiichiro Oda con la durata delle saghe

Da come avete letto è proprio come è successo nel corso di questi anni, ovvero dove il sensei ammetteva di essere alle fasi conclusive della sua saga, per poi dilungarsi nel raccontare e dividere l’arco narrativo in più parti possibili.

Se avete seguito le ultime interviste al riguardo sapete benissimo l’amore di Oda verso il raccontare storie, ancora oggi forte e presente, forse anche più di prima. Lo stesso discorso sarà con questa parte finale, sicuramente spremuta fino all’osso per trarne il massimo senza sbagliare nessuna mossa.

Fonte Twitter Sandman_AP