Il vero futuro è il passato in One Piece

One Piece si è ormai avviato verso le prime battute della saga finale, quindi anche per questo i lettori stanno scoprendo passo dopo passo tutti i tasselli di questo enorme mondo creato da Eiichiro Oda ormai più di 25 anni fa.

Ma a pensarci bene quello che succede nel presente riguarda molto poco la lore della storia, specie se andiamo a parlare di tutti i pezzi disseminati da Oda nel corso della serializzazione. Il vero succo di One Piece è sostanzialmente il passato e non il futuro o il presente, così come evidenzia l’autore in una recente intervista.

Infatti così come leggiamo su @sandman_AP il noto mangaka mette in risalto questa questione, donando al pubblico anche una nuova carica in più in attesa di scoprire il passato della sua storia:

“Oda (2022): il momento clou dell’imminente sviluppo di One Piece è il “passato”. Penso che sarà divertente rivelare cosa è successo durante il Secolo del Vuoto.“

Da come possiamo leggere anche Oda conferma che il vero momento chiave è essenzialmente il passato della storia, ovvero gli eventi trascorsi anni prima della nascita dei Mugiwara e tutti gli altri. Gli eventi antichi sono quindi la strada giusta, quella per capire davvero tutto il quadro disegnato dall’artista, uno dei più influenti di sempre.

One Piece: il momento clou della serie sarà il passato, a detta di Eiichiro Oda

Si è parlato anche del Secolo Vuoto e di come esso può essere una delle rivelazioni più importanti della saga finale, vista la sua natura occultata da anni all’interno del manga e l’anime.

In questo caso nemmeno i personaggi conoscono gli eventi successi in quel periodo, tranne alcuni che da prima vegliavano, o meglio comandavano sul mondo dipinto da Oda. Questo è uno dei misteri più grandi di sempre e senza dubbio l’autore lo rivelerà passo dopo passo, pagina dopo pagina.

Fonte Twitter